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Buzağıyı gören herkes şaşkına döndü! Kalbi boynunda doğdu

16.03.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde doğan bir buzağı, veteriner dahil herkesi şaşkına çevirdi. Kalbi boynunda olan buzağıyı muayene eden veteriner hekim, "Meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık" dedi.

Buzağıyı gören herkes şaşkına döndü! Kalbi boynunda doğdu

Kastamonu'da yaşanan ilginç olay, gören ve duyan herkesi şaşırttı. Kalbi boynunda olacak şekilde doğan buzağıyı muayene eden ve ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen veteriner hekim, kalp atışının gözle görüldüğünü de ekledi.

Seydiler ilçesinde Halkacılar köyünde besicilik yapan bir çiftçi, ineğinin dünyaya getirdiği buzağının boğazında bir kitle olduğunu görünce veteriner hekime haber verdi. Seydiler’de görev yapan Veteriner Hekim Birol Yürük tarafından muayene edilen buzağının kalbinin boynunda olduğu belirlendi. Kalbi boğazında doğan buzağının aynı zamanda sol tarafında da kasılmaların olduğunu ve vücut sıcaklığının da düştüğü tespit edildi.

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"İLK DEFA BAŞIMIZA GELDİ"

Kalbi boğaz kısmında doğan buzağıyı muayene eden Veteriner Hekim Birol Yürük, “Seydiler’in Halkacılar köyünden bir yetiştiricimiz ineğinin doğum yaptığını ve buzağısının boyun bölgesinde bir şişlik olduğunu söyledi. Bizlerde muayene için köye gittiğimizde buzağının kalbinin normal şekilde yerinde olması gereken yerde değil de boyun bölgesinde olduğunu ve avuç içimize aldığımızda buzağının kalbinin avucumuzun içinde attığını fark ettik. Buzağımızın sol bölgesinde doğuma bağlı olarak bacak bölgesinde kasılma mevcuttu. Vücut derecesi de düşmüş, hatta ölçtüğümde 32 dereceydi. Bu tür doğumlar insanda milyonda 7 ila 8 arasında olmasına rağmen hayvanlarda daha düşük şekilde gözlemleyebiliyoruz. Böyle bir doğum ilk defa başımıza geldi, bizler bu durumla meslek hayatımızda ilk defa karşılaştık” dedi.

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Buzağının kalbinin olması gereken yerde olmadığını söyleyen Yürük, “Akciğerleri normal. Kalbin atımı da dakikada 85 civarında. Kalp gereken yer olmadığı içinde sol taraftaki eklem kasılmış durumda. Kalbin atışı her iki taraftan da rahatlıkla görülebiliyor” diye konuştu. (İHA)

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Kastamonu
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