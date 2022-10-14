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Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

13.10.2022 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz kış fark etmeden her mevsimde buzlu kahve içen biri misiniz? Cevabınız "Evet." ise doğru yerdesiniz. Artık kahvenizi dışarıdan almanıza veya sipariş etmenize gerek yok. Evinizin konforunda istediğiniz her an ferah bir kahve molası verebilirsiniz. Pratik ve lezzetli kahveler hazırlamanıza yardımcı olacak birbirinden işlevsel ürünleri bir araya getirdik. Gelin, bu modellere birlikte göz atalım!

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Evde kendi kahvenizi yapmak istiyor ancak alacağınız üründe kararsız kalıyorsanız endişelenmenize gerek yok. Buzlu kahve demleyiciden French press'e, filtre kahve makinelerinden kapsüllü kahve makinelere kadar pek çok ürünü sizler için araştırdık. Bu modeller arasından zevkinize ve bütçenize en uygununu seçip damak tadınıza göre nefis kahveler yapabilirsiniz. İşte detaylar!

1. İster soğuk demleme yapın ister sıcak: Hario V60 Buzlu Kahve Demleyici

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

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Tam 700 mililitre hacmindeki Hario V60 Buzlu Kahve Demleyici ile ister soğuk kahve ister sıcak kahve demleyebilirsiniz. Ürünü kullandıktan sonra zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Küçük tasarımı sayesinde mutfağınızda rahatlıkla muhafaza etmeniz mümkün. Büyük kahve makinelerine bütçe ayırmak istemiyorsanız size ferah bir kahve deneyimi sunmayı hedefleyen bu demleyiciye şans verebilirsiniz. Kalitesiyle adından söz ettiren ürünü seveceğinize eminiz.

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2. Cold drip yöntemiyle gerçek soğuk demleme: BeanPlus Soğuk Kahve Demleme Seti

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

BeanPlus Soğuk Kahve Demleme Seti ile cold drip yöntemiyle lezzetli soğuk demleme kahveler hazırlayabilirsiniz. Ürünün yavaş damlatma özelliğine sahip vanası sayesinde damlatma hızını kontrol edebilirsiniz. 450 mililitre hacmindeki set, paslanmaz çelik kahve filtresi sayesinde uzun süre boyunca kullanılabilir. Günün her saati serin bir mola vermek için buzlu kahvenizi hazırlayacağınız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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3. Geniş hacmiyle dikkat çeken: Remta Soğuk Demleme (Cold Brew) Kahve Makinesi

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Cold brew kahve yapabileceğiniz geniş hacimli profesyonel bir kahve makinesine ihtiyacınız varsa Remta Soğuk Demleme Kahve Makinesi'ne şans verebilirsiniz. 304 kalite krom paslanmaz çelikten üretilen ürün, dayanıklı yapısı sayesinde uzun yıllar boyunca kullanıma uygun. Kolay temizlendiği için kullananların beğenisini kazanır. Ürün ile üç kilogram çekilmiş kahveyle 15 litre cold brew hazırlayabilirsiniz.

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4. Pratikliği seven kişiler için: CAMBU Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam French Press Coffe Maker

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

CAMBU Isıya Dayanıklı Borosilikat Cam French Press Coffe Maker ile kahvenizi demleyip buzdolabına koyarak soğuk kahve hazırlamaya ne dersiniz? Kahve çeşitleri dışında bitki çayları da yapabileceğiniz ürün, kahvenin demleme ve süzme aşamalarını en iyi şekilde yapar. Makinede yıkanarak kolar kullanım sunan French press, hijyenik ve ateşe dayanıklı olmasıyla öne çıkar. Ev konforunda pratik şekilde kahve yapmak istiyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz.

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5. Üç farklı seçenek: Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinası

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

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Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinası'nın tek düğmesine dokunarak espresso, sade kahve ve cappuccino gibi çeşitli aromatik kahveleri hazırlamak çok kolay! İster sıcak ister soğuk olarak tüketebileceğiniz kahvenize, ürünün LatteGo özelliği sayesinde yumuşak süt köpüğü ekleyebilirsiniz. My Coffee Choice menüsü ile kahvenizin sertliğini ve miktarını ayarlamanız mümkün. 12 farklı öğütücü ayarı sayesinde kahve çekirdeklerini istediğiniz kalınlıkta öğütmeye ne dersiniz?

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6. Su seviye göstergesiyle: Raks Tosca Filtre Kahve Makinesi

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

1,2 litrelik su haznesi kapasitesi ve su seviye göstergesi bulunan Raks Tosca Filtre Kahve Makinesi, otomatik ısı kontrol özelliği ile dikkat çeker. Damlama önleyici sisteme sahip ürün, ergonomik tasarımıyla kolayca kullanılabilir. Termal şoka dayanıklı sürahisi ise güvenli kullanım sunar. Hem sıcak hem soğuk kahve hazırlamak için ideal olan cihazı, çıkarılabilir filtre sepeti sayesinde pratik bir şekilde temizlemek mümkün.

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7. Hem şık hem kaliteli: Delonghi Icona Vintage Manuel / Barista Tipi Espresso Makinesi

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Delonghi Icona Vintage Manuel / Barista Tipi Espresso Makinesi ile cappuccino, espresso ve macchiato gibi birçok kahve hazırlamak mümkün. 1400 Watt gücündeki ürün, sıcak ve soğuk olarak kahve yapmanızı sağlar. Işıklı açma kapama menüsü ve iki farklı termostat ayarı bulunan makineyi hava besleme pompasıyla istediğiniz her an kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövde tasarımına sahip cihazı, çıkartılabilir damlama haznesi sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz.

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8. Üç basınçlı demleme sistemi: Tchibo Cafissimo Milk Siyah

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Tchibo Cafissimo Milk Siyah'ın patentli üç basınçlı demleme sistemi sayesinde kahvelerinizi ideal demleme basıncıyla hazırlayabilirsiniz. Cihazın entegre süt sistemi, sütlü kahveleri tek tuşla hazırlamanızı sağlar. Kapsül kahveleri sevenler için ideal olan makinenin içinde altı adet kapsül depolamanız mümkün. Otomatik kapanma özelliği sayesinde kahve makinesini mutfağınızda güvenle kullanabilir ve istediğiniz her zaman lezzetli bir kahve molası verebilirsiniz.

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9. Ayarlanabilir yükseklik: Bosch Tıs30321rw 300 Tam Otomatik Kahve Makinesi

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Bosch Tıs30321rw 300 Tam Otomatik Kahve Makinesi'nin ayarlanabilir yüksekliği sayesinde en uzun kahve bardaklarını bile rahatça kullanabilirsiniz. Ön kapak tasarımıyla kolayca temizlenen cihazın öğütme bölümünü bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Ürünün öğütme ayarlama özelliği, kahve çekirdeklerini istediğiniz gibi çekmek oldukça ideal. Çelik materyalden üretilen makineyi kaliteli ve dayanıklı oluşu sayesinde uzun yıllar kullanabilirsiniz. Lezzetli ve kolay hazırlanabilir kahveler için ürünü tercih edebilirsiniz.

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10. Otomatik kapanma özelliği: Grundig KM 7682 Delisia Filtre Kahve Makinesi

Buzlu kahve âşıklarına özel evde buzlu kahve yapmanızı sağlayacak harika çözümler

Grundig KM 7682 Delisia Filtre Kahve Makinesi, aroma fonksiyonu sayesinde kahvenin istenen sertlikte hazırlanmasına imkân tanır. Kullanılmadığında otomatik olarak kapanarak güvenli kullanım sağlar. Üzerinde yer alan dijital ekran ve zamanlayıcı ile istenen zamanda kahveleri hazırlamak mümkün. Hayatınızı kolaylaştıracak ve kahvenizi pratik şekilde yapmanıza yardımcı olacak bu ürünle kahve keyfinizin çok daha lezzetli olacağına eminiz.

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