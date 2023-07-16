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Buzul üstünde yürürlerken kendilerini bir anda çukurda buldular... Cilo Dağı'nda talihsiz olay! Hakkari Valisi'nden açıklama geldi

16.07.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 20 bin yıllık buzulların bulunduğu Cilo Dağı'na çıkan 4 kişilik grubun başına son derece talihsiz bir olay geldi. Rehber eşliğinde dağa çıkan grup buzulların üzerinde yürürken bir anda kendilerini çukurun içinde buldu. Bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık buzulun kırılmasıyla çukura düşen grubu arama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Buzul üstünde yürürlerken kendilerini bir anda çukurda buldular... Cilo Dağı'nda talihsiz olay! Hakkari Valisi'nden açıklama geldi

Milli park niteliği taşıyan Cilo-Sat Dağlarında buzulların yer aldığı bölgede panik yaşandı. Buzulda yürürken çukura düşen 4 kişiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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20 BİN YILLIK BUZULLAR BULUNUYOR

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzulların bulunduğu bölgesinde meydana geldi.

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KENDİLERİNİ BİR ANDA ÇUKURDA BULDULAR

Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hakime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbarın kendilerine ulaştığını ve helikopterle buzul bölgesinde olduklarını söyledi. Akbıyık, “Olayın yaşandığı bölgeyi havadan inceliyoruz. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede” dedi.

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2 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Vali Akbıyık daha sonra yaptığı açıklamada, bölgede ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

(İHA-DHA-AA)

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