Buzul üstünde yürürlerken kendilerini bir anda çukurda buldular... Cilo Dağı'nda talihsiz olay! Hakkari Valisi'nden açıklama geldi

Milli park niteliği taşıyan Cilo-Sat Dağlarında buzulların yer aldığı bölgede panik yaşandı. Buzulda yürürken çukura düşen 4 kişiden 2'si yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

20 BİN YILLIK BUZULLAR BULUNUYOR

Alınan bilgilere göre olay, bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanlığı kararıyla 'milli park' ilan edilen Cilo-Sat Dağlarındaki 20 bin yıllık buzulların bulunduğu bölgesinde meydana geldi.

KENDİLERİNİ BİR ANDA ÇUKURDA BULDULAR

Rehber eşliğinde çıktıkları Cilo’da buzulların üzerinde yürümeye başlayan Gülay Avcu, Mehmet Aydın, Hakime Koç ve Kemal Avcu, buzulun kırılmasıyla oluşan çukura düştüler. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VALİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, ihbarın kendilerine ulaştığını ve helikopterle buzul bölgesinde olduklarını söyledi. Akbıyık, “Olayın yaşandığı bölgeyi havadan inceliyoruz. Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekiplerimiz bölgede” dedi.

2 KİŞİ YARALI KURTARILDI

Vali Akbıyık daha sonra yaptığı açıklamada, bölgede ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, diğer 2 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiğini söyledi.

(İHA-DHA-AA)

