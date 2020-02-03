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Byte reklam gelirlerini paylaşarak içerik üreticisi çekecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.02.2020 09:32 | Son Güncelleme

Vine’ın kurucusunun yayınladığı yeni video klip paylaşım uygulaması Byte reklam gelirlerinin tümünü içerik üreticileriyle paylaşacağını duyurdu.

Byte reklam gelirlerini paylaşarak içerik üreticisi çekecek

Böylece, uygulamanın erken dönemde daha fazla içerik üreticisini kendine çekmesi bekleniyor. Byte’ın planına göre, Partner Program adını alacak gelir paylaşma programında 120 günde bir ödeme yapılacak. Her 120 günde bir Partner Pool’da yer alacak içerik ortakları, yayınladıkları videolar ve ulaştıkları seyirci sayısına göre, havuzda biriken toplam reklam gelirini bölüşecekler.

İçerik sağlayıcıları bu havuzun içinde, toplam izlenme sayısına göre belli bir level puanı alacak. Aynı level’da bulunan tüm içerik sağlayıcılarına aynı ödeme yapılacak. Dolayısıyla, YouTube’da olduğu gibi bazı içerik üreticilerine torpil yapılması gibi bir durum söz konusu olmyacak.

Ancak Byte’ın ilk döneminde büyük reklam gelirlerinin olmayacağı düşünülüyor. İlk aşamada Byte’a içerik üretenlerin, daha sonra uygulama büyük reklam gelirleri elde ettiğinde, sahip olduğu büyük takipçi sayısı ile yüksek kazançlar elde etmesi bekleniyor.

Byte, Twitter’ın Vine’ı sonlandırmasından sora Intagram ve TikTok gibi uygulamaların gördüğü büyük ilgiden payını almak üzere ortaya çıktı. Geliştiricisi, Vine’ın kurucularından biri olan uygulamanın ilk duyuruları 2017 yılında yapılmıştı.
Eğer eski Vine kullanıcıları, aynı ilgiyi Byte’a da gösterecek olurlarsa, uygulamanın piyasada hızlıca kullanıcı kazanması ve pazar payı elde etmesi mümkün olcak.

Ancak bu tür kısa video uygulamalarına daha çok çocukluk, ergenlik yaşlarındaki kullanıcıların ilgi göstermesi bir sorun oluşturuyor. Zira bu kullanıcıların, yaklaşık 6-7 sene önce popüler olan Vine’a dair fazla anıları bulunmuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vine Byte reklam gelirleri

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