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Cildinizin daha genç ve güzel görünmesini istiyorsanız hemen bu önerileri uygulayın! C vitamini ile...

01.11.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cilt bakım rutinlerinizde kremler, nemlendiriciler ve serumlar önemli yer tutar. Özellikle belli bir yaştan sonra yaşlanma karşıtı ürünlere daha sık başvurabilirsiniz. Gerek vücuda enerji veren gerekse ışıl ışıl bir cilde kavuşmanızı sağlayan C vitamini tam da buna göre! Peki C vitamininin faydaları tam olarak neler? İşte detaylar...

Cildinizin daha genç ve güzel görünmesini istiyorsanız hemen bu önerileri uygulayın! C vitamini ile...

Yaygın kanının aksine C vitamini sadece vücut direncini arttırmak için alınmaz. C vitamini özellikle cilde esneklik kazandırmak, kırışıklıkları gidermek ve cilde parlaklık vermek için de pek çok bakım ürününün ham maddesini oluşturur. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde yaşlanan ve yorgun düşen cilt bariyerini onarır ve cildinize tazelik katar. Peki C vitamininin cilde faydaları nelerdir ve cilt bakımında nasıl kullanılır? İşte detaylar...

C VİTAMİNİNİN CİLDE FAYDALARI NELER?

  • C vitamini güneş başta olmak üzere dış faktörler yüzünden oluşan cilt hasarlarını onarır.

  • C vitamini cilde aydınlık ve parlaklık veren kolajen üretimini destekler.

  • Ciltte oluşan koyu lekeler ile savaşır.

  • Göz altı morluklarını geçirmek için de C vitaminine başvurabilirsiniz.

  • C vitamini oldukça iyi bir nemlendirici olduğu için cildin elastik yapısına katkıda bulunur.

  • Özellikle yüzde oluşan ince çizgiler ve kırışıklıklara karşı hücre yapısını onarır.

  • İnflamasyon kaynaklı kızarıklıkları önleyerek cildinizin renk eşitliğini sağlar.

CİLT BAKIMINIZDA C VİTAMİNİ MASKELERİNE YER VERİN

  • Limon ve Bal Maskesi: 1 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı limon suyu ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini karıştırıp cilde uygulayın. Cildinizde 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Cildinizdeki kızarıklık ve renk dengesizliğine karşı önemli bir silah olacak.

  • Avokado Maskesi: Yarım adet ezilmiş avokado ile yarım adet portakal suyunu karıştırın. Yüzünüze ve boyun kısmınıza fırça yardımı ile sürüp 15 dakika bekletin. Ilık su ile duruladıktan sonra nemlendirici sürebilirsiniz.

  • C Vitamini Tableti Maskesi: 1-2 adet C vitamini tabletini ezdikten sonra 1 yemek kaşığı gül suyu ve 1 kaşık bal ile karıştırıp macun kıvamına getirin. Cilde uygulayıp 10 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. C vitamini tabletinin çok fazla kimyasal bileşen içermemesine özen göstermelisiniz.
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