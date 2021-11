Cildinizin daha genç ve güzel görünmesini istiyorsanız hemen bu önerileri uygulayın! C vitamini ile...

Yaygın kanının aksine C vitamini sadece vücut direncini arttırmak için alınmaz. C vitamini özellikle cilde esneklik kazandırmak, kırışıklıkları gidermek ve cilde parlaklık vermek için de pek çok bakım ürününün ham maddesini oluşturur. Güçlü antioksidan özelliği sayesinde yaşlanan ve yorgun düşen cilt bariyerini onarır ve cildinize tazelik katar. Peki C vitamininin cilde faydaları nelerdir ve cilt bakımında nasıl kullanılır? İşte detaylar...

C VİTAMİNİNİN CİLDE FAYDALARI NELER?

C vitamini güneş başta olmak üzere dış faktörler yüzünden oluşan cilt hasarlarını onarır.

C vitamini cilde aydınlık ve parlaklık veren kolajen üretimini destekler.

Ciltte oluşan koyu lekeler ile savaşır.

Göz altı morluklarını geçirmek için de C vitaminine başvurabilirsiniz.

C vitamini oldukça iyi bir nemlendirici olduğu için cildin elastik yapısına katkıda bulunur.

Özellikle yüzde oluşan ince çizgiler ve kırışıklıklara karşı hücre yapısını onarır.

İnflamasyon kaynaklı kızarıklıkları önleyerek cildinizin renk eşitliğini sağlar.

CİLT BAKIMINIZDA C VİTAMİNİ MASKELERİNE YER VERİN