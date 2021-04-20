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Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby 'isyancılarla çatışmada' öldü

20.04.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çad ordusu, Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin isyancılarla cephe hattında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Deby, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biriydi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby 'isyancılarla çatışmada' öldü

Çad ordusu, Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin isyancılarla cephe hattında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Deby, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biriydi.

Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Deby'nin, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklama öncesi, Deby'nin 11 Nisan'da yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre oyların yüzde 80'e yakınını alarak altıncı kez Cumhurbaşkanı seçildiği duyurulmuştu.

İdris Deby, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu ve 31 yıl boyunca çok sayıda isyanı bastırmıştı.

Deby'nin ölümü sonrası ise 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Kaka'nın başkanlığındaki Askeri Konsey ülkenin yönetimini üstlendi.

Tüm bakanların görevden alındığını ve Parlamento'nun feshedildiğini duyuran Çad ordusu, seçimlerin 18 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Konsey ayrıca sokağa çıkma yasağı ilan etti, ülkenin sınırlarını kapattı.

İsyancılar başkent ilerliyor

Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) adlı silahlı grup, seçim günü Libya'daki üslerinden saldırılar düzenlemiş ve hızla güneydeki başkent Ndjamena'ya ilerlemeye başlamıştı.

2006'da eski askerlerce kurulan grup Deby'i, seçim öncesi muhalefete baskı yapmakla da suçlamıştı.

Cumartesi günü çatışmalar şiddetlenmiş, Reuters ajansına konuşan Çad ordusundan bir general isyancılardan 300'ünün öldürüldüğünü, 150'sinin de yakalandığını açıklamıştı.

Beş askerin öldüğünü, 36 askerin de yaralandığını söyleyen generalin verdiği bilgiler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmamıştı.

Son gelişmeler sonrası bazı ülkeler Çad'daki büyükelçiliklerini boşaltma kararıa aldı.

Bugün başkent N'Djamena'da tam bir panik havasının hüküm sürdüğü, ana yollarda tankların konuşlandırıldığı, velilerin çocuklarını almak için okullara akın ettiği bildiriliyor.

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