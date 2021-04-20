Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby 'isyancılarla çatışmada' öldü

Çad ordusu, Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin isyancılarla cephe hattında çıkan çatışmada yaralandıktan sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Deby, Afrika'nın en uzun süre iktidarda kalan liderlerinden biriydi.

Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, 68 yaşındaki Deby'nin, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklama öncesi, Deby'nin 11 Nisan'da yapılan seçimlerde ilk sonuçlara göre oyların yüzde 80'e yakınını alarak altıncı kez Cumhurbaşkanı seçildiği duyurulmuştu.

İdris Deby, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu ve 31 yıl boyunca çok sayıda isyanı bastırmıştı.

Deby'nin ölümü sonrası ise 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Kaka'nın başkanlığındaki Askeri Konsey ülkenin yönetimini üstlendi.

Tüm bakanların görevden alındığını ve Parlamento'nun feshedildiğini duyuran Çad ordusu, seçimlerin 18 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Konsey ayrıca sokağa çıkma yasağı ilan etti, ülkenin sınırlarını kapattı.