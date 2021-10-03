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Cadde ortasında korkunç anlar! Küçük kızın gözleri önünde...

03.10.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda karşı yönden gelen bir kişiyle tartışan gençler, bıçaklı kavgaya tutuştu. Kameralara yansıyan olayda yol kenarındaki küçük bir kızın da korkunç anlara tanık olduğu görüldü. 1 kişinin ağır yaralandığı kavgada 2 kişi olay yerinden kaçtı. Şahısları belirleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakaladı.

Cadde ortasında korkunç anlar! Küçük kızın gözleri önünde...

Edinilen bilgilere göre olay, Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Abdurrahim D. (43), karşı yönden gelen bir grup gençle tartıştı. Furkan B.'yi (19) kolundan tutarak çeken ve vurmaya başlayan Abdurrahim D.'ye diğer gençler karşılık verdi. Bıçakların çekildiği kavgada cadde bir anda karıştı. Mahallelinin büyük panik yaşadığı kavga sırasında yol kenarında bekleyen küçük bir kız ise neye uğradığını şaşırarak ağlamaya başladı.

KÜÇÜK KIZ BIÇAKLI DÜELLOYU KORKUYLA İZLEDİ

B.'nin arkadaşlarının araya girerek ayırmaya çalıştığı kavgada Abdurrahim D. el, karın ve göğüs kısmından aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Furkan B. ve Fidan B. ile arkadaşları ise koşarak olay yerinden kaçtı. Beyoğlu’nda küçük kızın gözü önünde yaşanan bıçaklı kavga anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişi yan yana yürüdüğü sırada karşıdan gelen şahıs, gruptaki bir kişinin kolundan tutarak çekip saldırıyor, küçük kızın üzerine doğru savruldukları ve küçük kızın korktuğu anlar görülüyor.

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AĞIR YARALANAN ADAM HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Abdurrahim D.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan D.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise kavgayla ilgili çalışma başlattı. Cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin önce eşkalini ardından da kimliklerini tespit etti.

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BIÇAKLI SALDIRGAN GENÇ TUTUKLANDI

Devam eden çalışmalarda Furkan B. ve Fidan B. cadde üzerinde yürüdükleri esnada kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Furkan B. Haliç Polis Merkezi Amirliğine, Fidan B. ise Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. Emniyette ifadesi alınarak sorgulanan ve "nitelikli kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Furkan B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Fidan B. ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Beyoğlu
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