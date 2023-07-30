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  4. Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

30.07.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da 22 yaşındaki genç, cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cadde ortasında kurşun yağmuruna tutuldu! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Gülistan Caddesi’nde 22 yaşındaki F.U., henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan F.U., ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 KURŞUN İSABET ETTİ

Vücuduna 6 kurşun isabet eden F.U., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

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