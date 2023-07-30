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Uykusundan uyandırıldı... Evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı! Dehşete düşüren olay

30.07.2023 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’da gece saatlerinde uykusundan uyandırılan 24 yaşındaki genç, evinin kapısında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, olaydan sonra kaçan cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Uykusundan uyandırıldı... Evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı! Dehşete düşüren olay

Kan donduran olay, gece saat 01.15 sıralarında İmaret Mahallesi 169. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın son katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz 1’i kadın 3 kişi annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Mehmet Ali Başar’ın (24) kaldığı binaya geldi.

UYKUDAN UYANIP KAPIYI AÇTI

Şahıslar daha sonra Mehmet Ali Başar’ın yaşadığı dairenin zilini çalarak kapının açılmasını bekledi. Şüpheliler, uykudan uyanarak kapıyı açan Mehmet Ali Başar’a tabanca ile ateş etti.

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EVİNİN KAPISINDA KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Başar, göğsüne isabet eden 2 kurşunla evinin kapısında kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali Başar, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Polis, olaydan sonra plakası tespit edilemeyen araçla kaçan cinayet zanlılarını yakalayabilmek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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cinayet Karaman

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