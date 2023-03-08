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  4. Cadde ve sokaklar göle döndü! Çukurlar oluştu... Araçlar içine düştü

Cadde ve sokaklar göle döndü! Çukurlar oluştu... Araçlar içine düştü

08.03.2023 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İzmir’de sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, aralarında ambulansın da olduğu bazı araçlar oluşan çukurlara düştü. Ambulans ve araçlar, uzun uğraşların ardından bulundukları yerden çıkarılabildi.

Cadde ve sokaklar göle döndü! Çukurlar oluştu... Araçlar içine düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İzmir için sağanak yağış uyarıları yapılmıştı. Bu uyarıların ardından kentte dün akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Yağışla birlikte ortaya akıllara durgunluk veren manzaralar ortaya çıktı

CADDE VE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Sağanak nedeniyle birçok ilçede ana caddeler ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar ile trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

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ÇUKUR OLUŞTU, AMBULANS İÇİNE DÜŞTÜ

Oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, Konak’ta ise bir ambulans yolda meydana gelen çukura düştü. Ambulans ve araçlar uzun uğraşlar sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. (İHA)

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