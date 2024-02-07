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Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında 90 gözaltı

07.02.2024 15:39 | Son Güncelleme:
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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişinin hayatını kaybettiği 2 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 90'a yükseldi. Etkisiz hale getirilen iki teröristten biri olan Emrah Yayla'nın, 8 ay önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve dosyasının halen istinaf incelemesinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar....

Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısında 90 gözaltı

İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Saldırının ardından harekete geçen ekipler, 67 adrese operasyonlar gerçekleştirdi. İkitelli, Küçükçekmece, Sarıyer Armutlu Mahallesi, Beyoğlu Okmeydanı ve Esenyurt başta olmak üzere birçok noktada dünden bu yana devam eden operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 90'a yükseldi.

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Adalet Sarayı C Kapısı önündeki polis kontrol noktasında gerçekleştirilen saldırı girişiminin faillerinin Esenyurt'tan adliyeye metrobüsle geldikleri belirlendi.

Kontrol noktasındaki polislerin karşılık vermesiyle etkisiz hale getirilen biri kadın iki teröristin üzerlerinde ve çantasında 48 tabanca mermisi, 56 plastik kelepçe, bomba süsü verilmiş bir düzenek, bandaj, örgütsel içerikli pankart ile 2 biber gazı ele geçirildi.

Dün meydana gelen saldırıda bir vatandaşın ölümüne, 3'ü polis 6 kişinin de yaralanmasına yol açan ve etkisiz hale getirilen iki teröristin DHKP/C üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST EMRAH YAYLA HAKKINDA YENİ AYRINTILAR

Öte yandan etkisiz hale getirilen teröristlerden biri olan Emrah Yayla hakkında yeni bilgilere ulaşıldı.

Emrah Yayla hakkında 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığı öğrenildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Yayla, 21 Haziran 2023'teki karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ikametine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Tüm duruşmalara katılan ve tutuksuz yargılanan Yayla'nın dosyasının şu an istinaf aşamasında olduğu da öğrenildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Yayla hakkında 2022'de örgütsel faaliyetlerinden dolayı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrı bir soruşturma yürütüldü.

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Soruşturma sonucunda Yayla'ya yöneltilen suçlamanın, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava dosyasındaki dönemleri kapsadığı değerlendirildi.

Yayla'nın 2021'de bir panelde yaptığı konuşmanın "sempatizanlık" göstergesi olması, bunun başlı başına örgüt üyeliği suçu kapsamına girmemesi, dosyanın açılan davayı tekrar eden nitelikte olması gerekçeleriyle soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

İTİRAFÇI KERİM KAYA, YAYLA'YI TEŞHİS ETTİ

Takipsizlik kararında, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategorisinde yer alan Kerim Kaya'nın yakalandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tanık koruma programına alındığı belirtildi.

Kaya'nın 245 kişiyi teşhis ettiği ve bunlardan biri olan Emrah Yayla hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen kararda, Yayla'nın ifadesinde hakkındaki beyanları kabul etmediği, yaklaşık 14 yıl cezaevine kaldığını, çıktıktan sonra hasta tutsaklara yönelik özgürlük paneline konuşmacı olarak katıldığını söylediği anlatıldı.

"TEKRAR ÖRGÜT İÇİN ÇALIŞACAĞINI BİLİYORUM"

Kararda, M.M.D.'nin de Emrah Yayla hakkındaki beyanlarına yer verildi.

M.M.D., Yayla ile ilgili beyanında, "Yayla, geçmişte DEV-Genç içerisinde faaliyet yürüttüğünü, çıkınca DEV-Genç için faaliyet yürüteceğini, kendisinin örgütten kopmayacağını, bizim de örgütten kopmamamız gerektiğini söylerdi. Bu kişinin serbest bırakıldıktan sonra da tekrar örgüt için çalışacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Kararda, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Yayla hakkında 2007'de düzenlenen iddianamede terör örgütü DHKP/C ile iltisaklı olduğu bilinen ve legal alanda faaliyet yürüten "Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC)" adlı oluşum içerisinde aktif faaliyet gösterdiği tespit edilen Emrah Yayla ile bir kişinin 6 Nisan 2007'de yakalandığı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki ayrıntılara yer verilen kararda, Yayla'nın sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirildiği ve Yayla'nın Adana'da iletişimde olduğu 1 kişinin ikametinde de patlayıcı maddeler bulunduğu belirtildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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