'Çakmağım yok' cevabına karşı ateş etti! 'Beni bulamayacaksınız'

Bolu'da şaşırtan bir olay yaşandı. Saat 15.00 sıralarında Tabaklar Mahallesi Albay Sokak üzerinde bulunan bir kafede bir müşteriye, yoldan geçen bir şahıs, çakmağının olup olmadığını sordu. Müşteri tarafından “çakmağım yok" cevabıyla karşılaşan ismi öğrenilemeyen şahıs, belinde bulundurduğu silahı çıkararak ateş etti.

"BENİ BULAMAYACAKSINIZ"

Silahıyla bir el ateş ettikten sonra kaçmaya başlayan şahıs, kaçtığı esnada "Beni bulamayacaksınız" diyerek havaya bir el daha ateş etti. Silah sesleri üzerine sokakta panik yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken, silahlı şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.





