Çaldığı otomobile yakıt alınca yakalandı

Konya'da çaldığı otomobile akaryakıt alan şüpheli, istasyonun güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı.
Merkez Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde park halinde bulunan Ahmet D'ye ait 42 EK 101 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarını inceledi.
İstasyonlardan birine yakıt almak için gelen otomobildeki kişinin, poliste farklı olaylardan 20 suç kaydı bulunan Can K. olduğu belirlendi.
Şüpheli, Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde yakalandı.
İlk ifadesinde "Arabayı başka bir çocuk çaldı. Ben onu gezdiriyordum." dediği öğrenilen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Can K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri
Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar
Tam 72 bin 396 kayıp can! Onların cenazelerine hiçbir zaman ulaşılamayacak
'Kız öğrencilere orgazm eğitimi verilsin' önerisi
Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Okuyucu Yorumları 0 yorum