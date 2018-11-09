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Çaldığı otomobile yakıt alınca yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

Konya'da park halindeki otomobili çalan ve araca yakıt aldığı istasyonun güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkılarak yakalanan zanlı tutuklandı

Konya'da çaldığı otomobile akaryakıt alan şüpheli, istasyonun güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı.

Merkez Karatay ilçesi Orhangazi Mahallesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde park halinde bulunan Ahmet D'ye ait 42 EK 101 plakalı otomobil, düz kontak yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri yakınlarındaki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarını inceledi.

İstasyonlardan birine yakıt almak için gelen otomobildeki kişinin, poliste farklı olaylardan 20 suç kaydı bulunan Can K. olduğu belirlendi.

Şüpheli, Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde yakalandı.

İlk ifadesinde "Arabayı başka bir çocuk çaldı. Ben onu gezdiriyordum." dediği öğrenilen şüpheli, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Can K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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çalıntı otomobil hırsızlık Karatay Konya

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