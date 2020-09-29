HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. California’da yangınlar bitmiyor

California’da yangınlar bitmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 04:43 | Son Güncelleme

California eyaletinde devam eden 20’nin üzerinde doğal yangına 28 Eylül tarihi itibari ile iki yeni yangın daha eklendi.California’nın genelinde yangınlara karşı kırmızı bayrak uyarısı aktif edilirken Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada “Hava durumu yangın açısından Kuzey ve Güney California bölgelerinde endişe verici” dedi.

California’da yangınlar bitmiyor

California eyaletinde devam eden 20’nin üzerinde doğal yangına 28 Eylül tarihi itibari ile iki yeni yangın daha eklendi.
California’nın genelinde yangınlara karşı kırmızı bayrak uyarısı aktif edilirken Ulusal Meteoroloji Servisi yaptığı açıklamada “Hava durumu yangın açısından Kuzey ve Güney California bölgelerinde endişe verici” dedi. ABD Orman Servisi ise devam eden yangınların dokuz ulusal ormanı etkilediğini açıklayarak yangın tehlikesi ile birçok yere girişleri kapattı.
Napa Vadisi bölgesinde başlayan yangın bölgede yaşayan binlerce kişinin tahliyesine sebep olurken büyük bir hızla 44 kilometre alana yayıldı. Bölgede sayıları tespit edilememiş adette ev ve iş yerinin yanmasına sebep olan yangın ile ilgili olarak bilgi veren Sonoma Bölgesi yetkilileri yangında can kaybı yaşanmasından endişe ettiklerini açıkladı.
Sonoma Şerifi Mark Essick yaptığı açıklamada “unutmayın bu yangın başlayalı 24 saatten az oldu ve kendini gösterdi ki çok hızlı ilerliyor ve tahmin edilemez” dedi.
Califronia’da halen 26 doğal yangın devam ediyor.
California Orman ve Yangın Koruma Departmanı - CalFire yaptığı açıklamada halen 26 büyük yangının devam ettiğini ve bunların birçoğunda yangınların kontrol altına alınma oranının yüzde 50’nin altında olduğunu açıkladı.
20 Eyaletten itfaiye ekiplerinin desteği ile sürdürülen yangın söndürme çalışmalarında devam eden hava sıcaklıkları ve yüksek rüzgarlar çalışmaları zorlaştırıyor.
CalFire’dan alınan bilgiye göre 2020 yılında yangın sezonunun başlamasından bu yana çıkan 8 bin 136 yangında 26 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 630 bina hasar gördü ve 15 bin kilometre kare alan yandı.

California’da yangınlar bitmiyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş' 'Ergenlerim kombinimi çok beğenmiş'
Zonguldak'ta madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldüZonguldak'ta madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü
Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?Hibrit eğitim modeli nedir? Hibrit eğitim nasıl yapılacak?
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Azerbaycan'dan 'İskender füzeleri' açıklaması! Kullanılırsa...
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Son defa sete çıktılar! Ekrana veda ediyor
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
Milletvekili kamerayı açık unuttu! Danışmanını kucağına aldı!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Kadıköy'de korkutan yangın! 3 bebek ve 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Kadıköy'de korkutan yangın! 3 bebek ve 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Çorum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Çorum'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Zonguldak'ta madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü
Zonguldak'ta madende fenalaşan işçi kalp krizinden öldü
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 2 örgüt üyesi teslim oldu
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mardin'de 2 örgüt üyesi teslim oldu
D100 Karayolunda facianın eşiğinden dönüldü! Metrelerce sürüklendi
D100 Karayolunda facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul'da dehşet anları! Sokaktaki insanlara rastgele ateş açtılar
Yer: İstanbul! Sokaktaki insanlara rastgele ateş açtılar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.