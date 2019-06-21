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Çalınan pitbull cinsi köpek polis tarafından bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 17:37 | Son Güncelleme

Bolu'da parkta gezdirilen pitbull cinsi köpek, polis ekiplerince yakalanarak Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi

Bolu'da, parkta gezdirildiği tespit edilen pitbull cinsi çalıntı köpek, Yunus ekiplerince yakalanarak yetkililere teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Karaçayır Parkı'nda 2 gencin pitbull cinsi köpekleri gezdirerek vatandaşlara tehlike oluşturduğu ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri bölgeye hareket etti.

Parka Yunus ekiplerinin geldiğini gören, köpekleri gezdiren 2 genç, bölgeden kaçmaya başladı.

Kaçan gençleri, motosikletle takip eden ekipler, gençlerden birinin elinde bulunan köpeği parktan yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Şehit Saffet Okumuş Sokak'ta başka bir gencin yanında buldu.

Köpeği yakalayarak su veren ve bir kamyonete bağlayan polis ekipleri, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Polis ekipleri, olay yerine gelen başka bir gençten, köpeklerin çalıntı olduğu bilgisini alarak gerçek sahibine ulaştı.

Yaklaşık 2 gün önce çalındığı öğrenilen köpek, olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Polis ekipleri, parkta kendilerinden kaçan ve köpeklerden birini yol üzerinde bırakan 2 genç ile yanlarındaki diğer köpeği yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'de bulundurulması ve beslenmesi yasak olduğu bildirilen köpeğin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bolu Belediyesi Hayvan Barınağına gönderileceği öğrenildi.

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Bolu Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Çalıntı köpek pitbull

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