HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çalıntı araçla hırsızlık yapmışlar! Tam 1 ton 360 kilo

Çalıntı araçla hırsızlık yapmışlar! Tam 1 ton 360 kilo

26.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da çalıntı minibüsle bir iş yerine gelerek 1 ton 360 kilo fıstık çalan 3 kişi, güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi. Kimlikleri belirlenen hırsızlar, kısa süre içinde yakalandı.

Çalıntı araçla hırsızlık yapmışlar! Tam 1 ton 360 kilo

Şanlıurfa'da çaldıkları minibüsle depodan hırsızlık yapan 3 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hayati Harrani Mahallesi'nde park halindeki minibüsün çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİLER

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, minibüsü çalan şüphelilerin Şanlıurfa Ticaret Merkezi'ndeki depodan da 1 ton 360 kilo fıstık çaldığını belirledi.

sanliurfada-calinti-minibusle-is-yerinden-fistik-calan-3-supheli-yakalandi_4902_dhaphoto1

Güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilen S.Ç, M.A. ve A.Ç. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

sanliurfada-calinti-minibusle-is-yerinden-fistik-calan-3-supheli-yakalandi_4902_dhaphoto3

AA-İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Meteoroloji duyurdu! Rekor Rize'de kırıldıMeteoroloji duyurdu! Rekor Rize'de kırıldı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler | Berat kandili nasıl idrak edilmeli?

Peygamberimizin Berat Kandili’nde yaptığı dua ve ibadetler

Boşandığı eşini sokak ortasında döven İbrahim Zarap’a özel koruma tedbiri

Türkiye onu konuşmuştu! İbrahim Zarap hakkında flaş karar

Kandil ne zaman? Berat kandili hangi gün, bugün mü yarın mı?

Berat Kandili ne zaman?

Son Dakika: Bilim Kurulu üyeleri soruları mı yanıtlayacak? Kafaları karıştıran gelişme

Bilim Kurulu üyeleri soruları mı yanıtlayacak?

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Dilencinin üzerinden çıkan para şoke etti

Mustafa Necmi İlhan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Mustafa Necmi İlhan önemli görevlerde bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.