HABER

Çalıntı otoyla hırsızlık yapanlar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:12 | Son Güncelleme

Çalıntı otomobille Zeytinburnu'ndaki bir büfeden hırsızlık yaptıktan sonra kaçmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı - Şüphelilerin büfeden çaldıkları sigara ve paraların bir kısmını kaçarken yere düşürdükleri, sokaktan geçenlerin de sigara ve paraları alma anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda çalıntı otomobille hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde çalıntı otoların bulunmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 12 Şubat'ta Zeytinburnu'nda gece 03.00 sıralarında şüphelendikleri bir aracı takibe aldı.

Polisten kaçmak için büfe çevresinde uzun süre dolanan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bir büfeden yazar kasa ve çok sayıda sigara çaldıkları belirledi. Şüphelilerin kullandığı aracında 2 Şubat'ta Çağlayan Mahallesi'ndeki bir ikametten çalındığı tespit edildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan olayda şüphelilerin Veliefendi Mahallesi'nde bir büfeden hırsızlık yapmaya çalıştıkları anlarla polisten kaçmak için aynı sokaktan 7 kez geçtikleri görülüyor.

Görüntülerde 3 şüphelinin büfenin kepenklerini kanırtarak açtıkları, yanlarında getirdikleri çuvallara sigara doldurdukları ve büfeden yazar kasayı alıp kaçarken yere sigara ve bir miktar parayı yere düşürdükleri, sokaktan araçla geçen kişilerin de hırsızların yere düşürdüğü sigara ve paraları alma anları görülüyor.

Gözaltına alınan Çetin D'nin (30) emniyette 3 suçtan, yaşı küçük M.K'nın (17) ise 26 suçtan kaydı, hakkında da 9 ayrı suçtan aranması bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Oyuncak silahla oynarken karşısında soyguncuları görünce...Oyuncak silahla oynarken karşısında soyguncuları görünce...
Haydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü trafiğe açıldıHaydarpaşa Köprüsü'nün bir bölümü trafiğe açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü Çalıntı Oto hırsızlık Oto Hırsızlık Büro Amirliği

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

Artık kesinleşti! O üniversitenin adı değişti!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlçede hayat durdu!

İlçede hayat durdu!

Çermik'te öğrenci servisi şarampole yuvarlandı: 12 yaralı

Öğrenci servisi şarampole yuvarlandı!

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da 800 yıllık İbranice kitap ele geçirildi

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu bırakıp işe gitti, geldiğinde bu halde buldu

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.