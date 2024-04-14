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Çalışanın bir anlık dalgınlığı döviz bürosuna pahalıya patladı! "Az bir para değil, yazık günah"

14.04.2024 11:22
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Gaziantep’te bir döviz bürosu çalışanı, yoğunluk sırasında 7 tam altın vereceği müşterisine dalgınlıkla 10 tam altın verdi. Yanlış işlem sonucu verdiği 3 tam altın, döviz bürosuna 49 bin 500 TL’ye mal oldu. Döviz bürosu sahibi ise “Ortada bir emek var, az bir para değil. 3 tam altın 50 bin TL’ye yakın para ediyor. Yazık, günah" dedi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çalışanın bir anlık dalgınlığı döviz bürosuna pahalıya patladı! "Az bir para değil, yazık günah"

Olay, 9 Nisan Salı günü Şahinbey ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, Bir müşteri 7 tam altın almak için döviz bürosuna geldi. Döviz bürosu çalışanının bir anlık dalgınlığı sonucu yanlış işlem yapmasıyla birlikte 115 bin 80 TL aldığı müşterisine 7 tam altın yerine 49 bin 500 TL fazla olacak şekilde 10 tam altın verdi. İşlemi tamamlanan ve altınları alan vatandaş döviz bürosundan ayrılırken o anlar ise bürodaki güvenlik kameralarına yansıdı. Döviz bürosu çalışanları vatandaşa seslenerek fazla aldığı 3 tam altını geri getirmesini istedi.

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“7 TAM ALTIN YERİNE 10 TAM ALTIN VERDİK”

Bayram öncesi yoğunluktan dolayı müşterilerine 49 bin 500 TL değerinde fazla altın verdiklerini belirten döviz bürosu sahibi Aslan Kocaardıç şöyle konuştu:

“Bayramdan önceki gündü. Bizim çalışma arkadaşlarımızdan birisi yoğunlukta müşteriden aldığı 115 bin 80 TL’ye 7 tam altın vermesi gerekirken 10 tam altın veriyor. Dolayısıyla 3 tam altın fazla veriyor.

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"DUYARLI BİR VATANDAŞ OLDUĞU İÇİN FARKINA VARDIĞINDA GETİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Şu anki kur ve altın fiyatlarına göre bu 49 bin 500 TL’ye tekabül ediyor. Gelen kişi duyarlı bir vatandaştı. O gün kalabalıkta biz de farkına varmadık. Alan vatandaş da farkına varmamıştır diye düşünüyoruz. Duyarlı bir vatandaş olduğu için farkına vardığında getireceğini düşünüyoruz”

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"ORTADA BİR EMEK VAR, AZ BİR PARA DEĞİL"

Vatandaşın duyarlı olup 3 adet tam altını geri getirip teslim etmesini isteyen Aslan Kocaardıç, yoğunluk dolayısıyla vatandaşları bekletmemek adına hızlı hareket ettikleri için bu olayın yaşadığını ifade etti.

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Kocaardıç, “Ortada bir emek var, az bir para değil. 3 tam altın 50 bin TL’ye yakın para ediyor. Yazık, günah. Getirmezse bu para çalışan arkadaşımızın kesesinden çıkacak. Vatandaşın o 3 tam altını getirmesini büyük bir umutla bekliyoruz. Bu tarz olaylar müşteri yoğunluğu, bayram yoğunluğu gibi anlarda müşteriyi bekletmemek ve bir an önce işlemleri tamamlamak adına hızlı hareket ediyoruz. Ondan dolayı böyle olaylar gerçekleşebiliyor. Bundan önceki bu tarz yaşadığımız olaylarda vatandaşlar farkına varınca getirip teslim ediyordu. Aynı düşünceyi davranışı bu müşterimizden de bekliyoruz” diye konuştu.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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tam altın Gaziantep Altın döviz bürosu
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