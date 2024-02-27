Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu.

PEŞ PEŞE RAPORLAR HAZIRLADI

Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma sonucu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA ONANDI

Karar üzerine, sanık avukatı, "düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını" savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





