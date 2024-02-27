HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

27.02.2024 12:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay, tüm çalışanları ilgilendiren emsal bir karara daha imza attı. İşe gitmemek için sahte rapor düzenleyena acil tıp teknisyeni hakkında 'resmi belgede sahtecilik'ten suç duyurusunda bulunuldu ve 2 ay 1 yıl hapis cezası verildi. Yargıtay'a giden karar eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğu belirtilerek, onandı.

Çalışanlar dikkat! Yargıtay bunu yapanı affetmedi: 2 yıl 1 ay hapis cezası

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu.

thumbs_b_c_f6f17277761eb365d1c435a62ad2e7f2

PEŞ PEŞE RAPORLAR HAZIRLADI

Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma sonucu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CEZA ONANDI

Karar üzerine, sanık avukatı, "düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını" savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı. (AA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaptıklarını görenler hayran kalıyor!Yaptıklarını görenler hayran kalıyor!
TUSAŞ paylaştı! İşte KAAN'ın 'sesi'TUSAŞ paylaştı! İşte KAAN'ın 'sesi'
Yasa dışı bahis oynamak istedi, hayatının şokunu yaşadı!Yasa dışı bahis oynamak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay rapor
En Çok Okunan Haberler
Bu kez arkadaşları kan döktü! Babası sokak ortasında vahşice katletmişti

Bu kez arkadaşları kan döktü! Babası sokak ortasında vahşice katletmişti

Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

Simit, kokoreç değil...Beşikçioğlu tüm salona ısmarladı, Oğuzhan Uğur dayanamayıp sordu: Erdal Bey bu para nereden geliyor

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Bakan Şimşek'ten kredi kartı düzenlemesi açıklaması

Kademeli emeklilikte dikkat çeken 'EYT' yorumu

Kademeli emeklilikte dikkat çeken 'EYT' yorumu

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

Tarzınızı yükseltecek parçalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

Son zamanların en popüler cihazı! Tüy gibi hafifleyeceksiniz

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.