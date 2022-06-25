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  4. Çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

25.06.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Çalışmalar sonuç vermeye devam ediyor! 3 terörist daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2014, 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi" ifadeleri kaydedildi. (DHA)

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pkk İçişleri Bakanlığı
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