Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basınca yakalandılar

Olay, dün saat 04.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Portakal Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adnan Kuru’ya ait otomobilinin sağ ön yolcu kapısını zorlayarak açan 5 şüpheli, araca binmek isterken birinin eli kornaya değdi. Korna sesini duyan Adnan Kuru, pencereye çıkarak ‘Hırsız var’ diye bağırırken 5 şüpheli kısa mesafe uzaklaştıktan sonra aracı bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini gören şüpheliler Emir Y., Çetin D., Bektaş G., Sedat A. ve Ali Y., D-100 karayoluna doğru kaçmaya çalıştı. Şüpheliler iki girişi tutulan Zambak Sokak’ta kıskıvrak yakalandı. Bu kişilerin üzerinde bir çift siyah renkte bez eldiven, bir bere bir bez maske ve bir şapka bulundu.

“SOKAĞA ÇIKTIKLARI” GEREKÇESİYLE DE 3 BİN 150’ŞER TL CEZA

Şüphelilerden 18 yaşından küçük Bektaş G. ile Sedat A. Çocuk Büro Amirliği’ne diğer 3’ü ise Asayiş Büro Amirliği’ne götürüldü. 20 yaşından küçük şüphelilere Koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet suçundan 3 bin 150 TL idari para cezası da uygulandı.