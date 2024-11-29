Çamaşır makinesi neden su almaz? Çamaşır makinesi su almıyorsa ne yapmalı?

Beyaz eşya denildiğinde ilk akla gelenlerden biri çamaşır makinesidir. Giysi, kıyafet, örtü, perde, battaniye, yorgan gibi çeşitli giyilen ya da ev içinde kullanılan malzemelerin temizlenmesini sağlayan bu makinelerde bazı zamanlar birtakım problemler oluşabilmektedir. Bu problemlerden biri makinenin yıkama için gerekli olan suyu almamasıdır. Bu sorun ile karşı karşıya gelen kişilerin aklına “çamaşır makinesi su almıyor ne yapmalıyım?” sorusu gelebilmektedir.

Çamaşır makinesi neden su almaz?

Birçok evde kullanılan çamaşır makinesi zaman içerisinde bazı sorunlar çıkarabilmektedir. Bu sorunlardan biri makinenin su almaya çalışırken bu görevi yerine getirememesidir. Bu durum çamaşır makinesi su almıyor konusunun gündeme gelmesine neden olabilmektedir. Temizlik için son derece önemli olan bu makinelerin su almamasında birçok farklı etkenin rolü vardır. Çamaşır makinesinin su alma işlemini yerine getirmemesine yol açabilecek nedenler şöyledir:

Makinenin ana kartında oluşan bir hasar, su alma işlemini gerçekleşmemesine sebep olabilir.

Su seviye anahtarının üstüne düşen görevi tam olarak yerine getirememesi de su almama sorununun görülmesine yol açabilir.

Makinenin su alma işleminde tahliye hortumları ile musluklar ayrı bir öneme sahiptir. Hortum ya da musluklarda oluşabilecek bir tıkanıklık, bu işlemin gerçekleşmesini engelleyebilir.

Çamaşır makinesinin filtre bölümünde meydana gelen tıkanıklık da su alma işleminin başarılı bir şekilde olmamasına neden olabilir.

Makinenin kapağı tam olarak kapatılmadığında bu sorun ortaya çıkabilir.

Çamaşır makinesi su almıyorsa ne yapmalı?

Çamaşır makinesi evlerde ihtiyaç haline gelen beyaz eşyalardan biri olarak bilinmektedir. Çoğu evde yaygın olarak kullanılan bu makinelerin parçalarından birinde herhangi bir arıza meydana geldiğinde çalışmayabilmektedir. Çamaşır makinesi kullanan kişilerin en sık karşılaştığı problemlerden biri makineyi çalıştırdıklarında su alma işlevinin gerçekleşmemesidir. Bu noktada çamaşır makinesi su almıyor çözümü için bazı yöntemlere başvurulabilmektedir. Bu yöntemler genel olarak şu şekildedir:

Hortumlarda tıkanıklık olup olmadığını kontrol ediniz. Ayrıca hortumlarda herhangi bir bükülme varsa müdahale ederek bu sorunu giderebilirsiniz.

Su girişi muslukları olarak tabir edilen muslukların tamamen açık olması önemlidir. Açık değilse sonuna kadar açmanız gerekir.

Makinenin ön kısmında çamaşırların konulduğu bir bölüm vardır. Bu bölümün ön tarafında bir kapak mevcuttur. Bu kapak tam olarak kapatılmamışsa tekrar açıp kapatabilirsiniz.

Valf giriş filtresinde zaman içerisinde birtakım kirler birikebilir ve bu durum tıkanıklık probleminin oluşmasına neden olabilir. Böyle bir durum varsa filtreleri temizleyiniz.

Su almayan çamaşır makinesi nasıl tamir edilir?

Çamaşır makinelerinde birçok farklı problem görülebilmektedir. Kimi problemler kapağın tam olarak kapatılamaması gibi basit bir nedenden kaynaklı ortaya çıkarken kimileri ise makinenin ana parçalarında meydana gelen bir arızadan dolayı olabilmektedir. Bu teknolojik makinelerde yaygın olarak görülen sorunlar arasında su almama sorunu bulunmaktadır.

Bazı yöntemler ile bu sorun kısa sürede çözülmektedir. Ancak ana parçalarda ciddi bir hasar mevcutsa ve tamir gerektirecek bir durum varsa servis çağırılması ve problemin servis tarafından çözülmesi önemlidir.