Çamaşır makinesinde neler yıkanır, neler yıkanmaz?

Çamaşır makinesinde yıkama yapılırken dikkat edilmesi gereken pek çok nokta vardır. Yıkanacak ürünlerin kumaş yapısı, ısı derecesi, yıkama ayarı gibi etkenler çamaşır makinesinde yıkama yapmada önemlidir. Kumaş türüne göre makinede yıkanan ve yıkanmayan ürünler bulunabilir.

Çamaşır makinesinde neler yıkanır?

Çamaşır makinesinde yıkanan ürünler genelde günlük giyim ürünleridir. Dayanıklı kumaşlardan yapılan giysiler ve ev tekstil ürünleri makinede yıkamaya uygundur. Özellikle pamuklu ürünler, çarşaf ve nevresimler makinede rahatlıkla yıkanabilir. Havlu, sofra, kot ürünler de makinede yıkanabilen ürünler arasında yer alır. Çamaşır makinesinde ürünlerin zarar görmemesi için deterjana ve ısı yüksekliğine de dikkat edilmelidir.

Çamaşır makinesinde yıkanabilecek şeyler nelerdir?

Çamaşır makinesi, farklı programları ile birçok tekstil ve kıyafet türünün yıkanmasına olanak sağlar. Pamuklu, hassas, perde, koyu renkliler ve beyazlar gibi programlar, çamaşır makinesinde yıkanabilen ürün çeşitliliğini de artırır.

Sentetik kumaşlardan üretilen giyim ürünleri çamaşır makinesinde güvenle yıkanabilir. İç çamaşırları, çoraplar ve bebek kıyafetleri gibi hassas parçalar çamaşır torbası kullanılarak uygun programda yıkanabilir. Ayrıca bazı spor ayakkabılar da çeşitli materyallerle çamaşır makinesinde yıkanabilir. İnce yorganlar da yıkama talimatlarına uygun şekilde makinede temizlenebilir.

Ürünlerin daha uzun ömürlü olması için etiketlerinde bulunan yıkama talimatlarına dikkat edilerek, kumaş türüne uygun sıcaklıkta ve programda yıkanmalıdır.

Çamaşır makinesinde neler yıkanmaz?

Çamaşır makinesi, giyim ve tekstil ürünlerinin hijyenik bir şekilde temizlenmesini sağlar. Ancak bazı ürünler makinede yıkamaya uygun değildir. Çamaşır makinesinde yıkanmaması gereken ürünler genelde hassas, özel bakım gerektiren ya da makineye zarar verebilecek malzemelerdir. Özellikle ipek, yün ve kaşmir gibi narin kumaşlar yüksek devirde fazla suya maruz kalınca şeklini kaybederek yapısı bozulabilir. Deri, süet gibi malzemeler ise üst yüzeyindeki yapıyı kaybedebilir. Ayrıca bu tür ürünler makineye zarar verebilir.

Çamaşır makinesinde yıkanamayacak şeyler nelerdir?

Çamaşır makinesinde yıkanmayacak şeyler arasında pelüş oyuncaklar yer alır. İçi dolgulu yastık ve oyuncaklar, üzerinde yalnızca elde yıkama ve kuru temizleme ibaresi bulunan ürünler makinede yıkanmamalıdır. Pelüş oyuncaklar makinede yıkanacaksa bir kılıf içinde yıkanmalıdır. Ayrıca balenli sütyen, korse gibi şekillendirici iç giyim ürünleri de yıkama kılıflarında yıkanmalıdır. Özellikle hassas kumaşlar, özel dokuya sahip elbiseler ve makine için risk oluşturan bazı ürünler bu gruba girer.

İpek, tül, dantel gibi ince kumaşlar makinedeki sürtünmeye ve döndürme hareketine karşı dayanıksızdır, kolayca yırtılabilir veya formunu kaybedebilir.

Makinede yıkama yapmadan önce yıkama talimatları dikkatlice okunmalıdır.