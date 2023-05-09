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Çamaşır makinesine aspirin atarak mucizelere tanık olun! Bir adet aspirin o sorunu kökten çözüyor

09.05.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşır makinesi hayatımızı kolaylaştıran en önemli icatlar arasında bulunuyor. Çamaşırların tertemiz olmasını sağlayan çamaşır makinesi bazı zamanlarda temizlik için yetersiz kalabiliyor. Lekeli ve sararmış beyaz çamaşırlar için etkili çözümler arıyorsanız aspirin mucizesi yardımınıza koşuyor.

Çamaşır makinesine aspirin atarak mucizelere tanık olun! Bir adet aspirin o sorunu kökten çözüyor

Aspirinin birçok farklı kullanım alanı bulunuyor. Özellikle temizlikte sıklıkla tercih edilen aspirin kullanımı mucizevi etkiler yaratıyor. Temizlik uzmanlarının gizli sırrı olan aspirinin etkilerini görenler şaşırıyor. Grileşen çamaşırları ilk günkü beyazlığına kavuşturmak istiyorsanız aspirine bir şans vermeniz gerekiyor.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMAK İÇİN ASPİRİN NE ŞEKİLDE KULLANILMALI?

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İnatçı lekelerden ve beyaz giysilerin grileşmesinden kurtulmak ne yazık ki pek kolay olmuyor. Bunun için çamaşır suları ve en pahalı leke çıkarıcılar denense de istenilen sonuç alınamayabiliyor. Bu durumda yıllardan beri hastalıkların tedavisinde kullanılan bir ilaç olan aspirin imdada yetişiyor. Normalde kanı sulandırarak kalp krizi riskini önlemeye yardımcı olan aspirini bu kez çamaşırlarını beyazlatmak için kullanıyor olacaksınız. Aspirinle beyazlatma sürecini başlatmak için 5 tablet aspirine ihtiyacınız var. Çamaşırlarınızı aspirin ile beyazlatabilmek için yapmanız gerekenler şöyle;

  • Çamaşırlarınızı yıkamadan bir gece önce sıcak suda bekletin.
  • Bu suyun içerisine çamaşır ağırlığının her 1 kilosu için 1 adet aspirin tableti ekleyin.
  • Gece aspirinli su içerisinde bekleyen çamaşırlarınızı ertesi gün çamaşır makinesine yerleştirin.
  • Makinenin deterjan gözüne tekrar aynı adette aspirin tableti ve deterjanı ekleyerek yıkamaya başlamasını sağlayın. Yıkamanın sonunda ilk günkü gibi beyaz çamaşırlara sahip olacaksınız.

ASPİRİN İLE KAN LEKESİNİ ÇIKARTABİLİRSİNİZ

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Aspirinin içerisinde etken madde olarak salisilik asit bulunur. Protein moleküllerinin parçalanmasını sağlayan salisilik asit; sitrik asit, limon suyu ve sirke ile benzer davranışlar gösterir. Çamaşırınızdaki inatçı kan lekesinden kurtulmak için 1 adet aspirini soğuk suyun içerisinde ekleyip erimesini sağlayın. Ardından kan lekesi olan çamaşırı bu suda 2 saat kadar bekletin. Beklemenin sonunda çamaşırınızı makineda yıkayın. Bu işlemlerin sonunda kan lekesinin yok olduğunu göreceksiniz.

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