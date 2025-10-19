Çamaşır yıkarken yapmaman gereken 11 hata

1. Renkleri doğru ayırmaman, en büyük yanlış!



En basit hata, tüm renkleri birlikte yıkamak. Beyaz, renkli ya da siyahlar bir arada yıkanamaz elbette. Eğer böyle yıkarsan kıyafetlerinin renkleri karışabilir. Tabii renk ayırıcı mendil kullanıyorsan ayırmana gerek kalmıyor.

2. Çamaşırları deterjana boğmak da doğru değil.



Bazıları deterjanı ne kadar çok koyarsak çamaşırların o kadar temiz olacağını düşünüyor. Ama aslında fazla deterjan temiz çamaşır anlamına gelmez. Fazla deterjan kullandığında çamaşırlarında kalıntılar kalabilir.

3. Makineyi fazla doldurmaman gerek.



Her makinenin bir kapasitesi var. Makineyi kapasitesinden fazla doldurursan hem makinenin motorunu hem de kıyafetlerini yıpratabilirsin. Bu yüzden makinenin kapasitesine uygun miktarda çamaşır koymaya dikkat etmen gerekiyor.

4. Etiketleri okuyor musun?



Kıyafetlerimizin etiketleri aslında yol gösterici. Etiketleri okuyarak kıyafetlerini nasıl yıkayacağını öğrenebilirsin. Kumaşın dokusunu bozmamak ve kıyafetinin uzun ömürlü olmasını sağlamak için etiket okumayı alışkanlık haline getirmelisin.

5. "Çamaşırda sadece sıcak su kullanılır" anlayışı yanlış!



Sıcak suyun her lekeyi çıkaracağı düşünülüyor. Ama aslında bu her zaman doğru değil. Birçok kumaş sıcak su ile yıkandığında yapısı bozulabiliyor. Dayanıklı kumaşlar için sıcak su uygun olabilir ama diğer kumaşlarda sıcak su uygun değil.

6. Her yıkamada yumuşatıcı kullanmak pek doğru değil.



Yumuşatıcıları güzel kokuları için kullanıyoruz. Ama bazı kumaşlarda yumuşatıcı zararlı olabiliyor. Bunun yanında kullandığın kumaşa da boca etmemelisin. Az miktarda kullanmak gerekiyor yani.

7. Kıyafetlerdeki fermuarları kapatmayı unutma!



Yıkacağın kıyafette fermuar ya da düğme varsa yıkarken bunları kapatman gerekiyor. Eğer fermuar açık olursa bir yerlere takılabilir ve kumaşlara zarar verebilir. Düğmeler ise bir yere takılarak kopabilir.

8. Makineni düzenli temizliyorsun herhalde!



Çamaşırları makine yıkıyor ama makineyi kim yıkıyor? Makineni düzenli temizlemediğinde çamaşırların da bundan zarar görebilir. Ayda bir kere makineni boş yıkaman gerek. Bunun yanında deterjan gözü gibi alanları da silerek temizlemelisin.

9. Çamaşır biter bitmez asılmalı.



Bazıları çamaşırların yıkanması bittikten sonra makinede tutmaya devam ediyor. Bu da en sık yapılan yanlışlardan biri. Kapalı alanda duran nemli çamaşırlar kokuya neden oluyor. Ayrıca bu durum kırışmalarına da neden oluyor.

10. Çamaşırlarını korumak istiyorsan ters yıkamalısın.



Çamaşırların özellikle baskılı ve renkli ise o zaman ters yıkamak şart. Çamaşırlarını ters çevirerek yıkadığında kıyafetlerini koruyabilirsin. Korumanın yanında deterjan kalıntılarının kalmasını da engelleyen bir yöntem bu.

11. Her kumaşın programı farklı.



Her kumaş için kullanman gereken program farklı. Yani ince bir bluzla kalın bir havlu aynı programda yıkanamaz. Her kumaşın uygun programını bulup onda yıkaman ürünlerinin çok daha iyi temizlenmesine yardımcı olacaktır.