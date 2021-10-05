Çamaşırlarınızın canlı renklerine zarar vermeyen en iyi çamaşır makineleri

Temizlik günleri belki de ev işlerinin en yorucu ve can sıkıcı günü. Yerleri süpür, temizle; eşyaları indir, kaldır, düzenle... Okurken bile insanın içini sıkıyor! Fakat çamaşır yıkama günleri hiç öyle mi? Birikmiş çamaşırlar itina ile makineye atılıyor, kapak bir güzel kapatılıp deterjan dökülüyor ve mutlu son! Çamaşır makinesi kirli çamaşırları bir güzel yıkıyor ve siz bu esnada ne isterseniz onu yapıyorsunuz. Bize böylesine bir özgürlük sağlayan çamaşır makinesinin kullanımı da oldukça kolay.

Yani "Çamaşır makinesi nasıl kullanılır?" sorusunun cevabında kafa karıştıracak hiçbir detay yok. Daha önce hiç çamaşır yıkamadıysanız bile hızlıca nasıl çalıştığını ve programlarını öğrenip kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer bir süredir en kaliteli çamaşır makinesini arıyorsanız ve bir türlü hangisini alacağınıza karar veremediyseniz sıkı durun! Ev işlerindeki en büyük destekçinizi bulmak için harika bir liste hazırladık. İşte kolay bir kullanım sunan en kaliteli ve en iyi çamaşır makinesi önerileri...

Geniş bir aileniz varsa, bu makine hem tasarruflu hem de geniş kapasiteli!

Kalabalık evlerde kirli sepetleri dolup taşıyor. Haliyle ne kadar sık çamaşır yıkasanız bile kirliler bitmek bilmiyor. Electrolux EW6F449ST PerfectCare 9 Kg Çamaşır Makinesi, bu derdin önüne geçiyor. 9 kilogram yıkama kapasitesine sahip makineyi tamamen doldurarak çalıştırdığınızda, kirli sepetinizde biriken dağ gibi çamaşırların nasıl eridiğine şaşıracaksınız! 1400 devir sıkma hızıyla akıllara durgunluk veren makine, bu özelliği sayesinde çamaşırların kuruya yakın bir şekilde yıkanmasını sağlıyor. Bu sebeple çamaşır makinesi kurutmalı olmasa bile bu özelliğe hiç ihtiyaç duymayacaksınız! Ekstra durulama özelliğine sahip ürün kıyafetleriniz üzerinde deterjan kalmasını önlüyor ve en sevdiğiniz parçaların deformasyonuna engel oluyor. Ayrıca bu özelliği sayesinde kıyafetlerden kolay kolay ayrılmayan yapışkan evcil hayvan tüylerini de söküp alıyor. Markanın bu model için özel olarak geliştirdiği akıllı SensiCare sistemi sayesinde makine, içindeki çamaşır miktarı kadar enerji tüketiyor. Gerektiği kadar su kullanan ve enerjiyi israf etmeyen çevre dostu ürün, sessiz çalışmasıyla da kalbinizi çalacak.

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Hayır fazladan artı koymuyoruz. Bu model sahiden A+++ enerji sınıfında!

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Teknolojik kaynaklardan yararlanırken, su ve elektrik gibi doğal kaynakların yarınlarını da düşünüyorsanız, bu çamaşır makinesi tam da size göre! Samsung WW80K44305W/AH 8 kg 1400 Devir Çamaşır Makinesi, o kadar doğa dostu özelliklere sahip ki, bu alanda neredeyse rakipsiz durumda! Artıları fazla kaçırdığımızı zannedebilirsiniz ama ürün A+++ enerji sınıfında bulunuyor. 8 kilogram yıkama kapasitesine sahip model; dijital ve LED görünümlü kontrol paneliyle çağdaş bir kullanım sunuyor. Yıkama esnasında 53 dB, sıkma bölümüne geçildiğinde ise 74 dB yükseklikte ses çıkaran çamaşır makinesini; sesi sedası çıkmadığı için çalıştırdığınızı bile unutabilirsiniz! Çocuk kilidi özelliği sayesinde çocuklarınızın yaramazlıklarına ve kötü olaylar yaşanmasının önüne geçebilirsiniz. Fakat hepsinin ötesinde bir özelliği daha var. Bu modelin en karakteristik yanı sadece markanın bazı modellerinde bulunan AddWash özelliği! Akıllı kapak teknolojisi olan AddWash sayesinde makine çalışırken bile deterjan ya da yumuşatıcı eklemeniz mümkün.

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Bu çamaşır makinesinin 10 yıl motor garantisi var!

İhtiyacınız olan her türlü eşyanın aldıktan kısa bir süre sonra bozulması keyif kaçıran bir durum. Özellikle de başka ürünler ile kıyaslandığında fiyatı daha yüksek olan beyaz eşyalar bozulduğunda, muhtemelen kendinizi kandırılmış gibi hissediyorsunuz. Profilo CMJ10180TR A+++ 1000 Devir 8 KG Çamaşır Makinesi ile bu sorunları asla yaşamayacaksınız! Kaliteli bir şekilde üretilmiş makine basit ya da ciddi problemler yaşamanızı önlemek ile kalmıyor, böyle bir durum yaşamanız halinde de 10 yıl motor garantisi sunuyor. Silent Plus adı verilen bu motor çok sessiz çalışması ve A+++ enerji sınıfına ait olmasıyla da göz dolduruyor. Model; hassas, yorgan, yünlü, perde ve hijyen gibi yıkama programları ile karışınıza çıkıyor.

Çamaşırlarınızı ne kadar sürede yıkamak istediğinize de kendiniz karar veriyorsunuz. Hızlı yıkama programıyla da fark yaratan model, az parçayı kısa zamanda yıkamak isteyenler için 15-30 dakika içinde işini bitiriyor. Evdeyken kıyafetlerinizin üzerine bir şey dökülmesi gibi beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştığınızda da makinenin hızlı yıkama programı yardıma hazır! Maalesef pek çok kişi "Çamaşır makinesi nasıl temizlenir?" sorusunu bir hayli kafasına takıyor ve yıkama işlemi bittikten sonra makinesini yanlış yollar ile temizlemeye kalkışıyor. Ama bu model temizlik endişesine de son veriyor! Profilo CMJ10180TR A+++ 1000 Devir 8 KG Çamaşır Makinesi'nin tambur temizleme programı, çamaşır makinesi temizliği derdine de son veriyor.

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Çamaşır makinenizin akıllı olmasını istemez misiniz?

Bugünün dünyasında her şey yeni nesil teknolojilere uyarlanarak akıllı hale geliyor. Bu kimilerine aşırı gelse de birçok insan bu durumdan memnun. LG F2J5TNP3W A+++ 8 kg 1200 Devir Çamaşır Makinesi'nde de akıllı telefonlarda bulunan NFC sistemi mevcut. Bu sistem sayesinde akıllı telefonunuz üzerinden çamaşır makinesini kontrol edebilirsiniz. Ancak bu özellik sadece yakın alanda iletişimi sağladığı için akıllı telefonunuzu makinenin yakınında tutmanız gerekiyor. Makinenin en dikkat çeken özelliği ise motorunun 6 farklı hareket kabiliyetine sahip olması. Bu 6 farklı sistem temelde güçlü ya da hassas yıkamayı destekleyen farklı programlar ile entegre çalışıyor. Örneğin; hassas yıkamalarda döndürme, çevirme ve çitileme evrelerini adım adım dikkatli bir şekilde uygulayan ürün, bu başarısını sistemindeki çok çeşitli hareket potansiyeline borçlu. Eğer güçlü yıkama yaptırmak istiyorsanız dövme, filtreleme ve çalkalama işlemlerinin en sert versiyonuyla da karşılaşmaya hazır olun!

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Bu çamaşır makinesi ile programlardan program beğenin!

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Çamaşır makinesini çok dolduruyorsanız ya da farklı kumaşa sahip kıyafetleri bir arada yıkıyorsanız, makineyi hangi programda çalıştıracağınız sizi kara kara düşündürebilir. Electrolux EW8F229ST PerfectCare 800 Çamaşır Makinesi, bu kafa karışıklığına son veriyor çünkü modelin o kadar çok programı var ki, her türlü kombinasyona açık! Pamuklu, Pamuklu Ekonomi, Sentetik, Hassas, Hızlı, Durulama, Sıkma/Su Boşaltma, Anti Alerji Buharlı, Yorgan, İpekli, Yünlü, Outdoor, Kot ve UltraWash gibi yıkama programlarını içeren bu model her türlü eşyanızı yıkayabilir.

Başlangıç erteleme özelliğiyle de işlerinizi kolaylaştıran çamaşır makinesinin en önemli özelliklerinden birisi de paslanmaz çelikli tambur malzemesine sahip olması. Makinenizi uzun ömürlü kullanabilmeniz için gerekli olan paslanmaz çelik tambur, makinenin içini ve mekanizmasını temiz tutmakta son derece etkili. Oldukça sessiz çalışan model 3 yıl garanti süresiyle de kalpleri çalıyor. Birçok çamaşır makinesinde harici olarak bulunmayan sıvı deterjan kapağına da sahip. Kısacası, bu modeli kullanmayı çok seveceksiniz!

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Bu çamaşır makinesi o kadar sessiz ki varlığını unutacaksınız!

Devir elektronik cihazlarda kalite devri! Hal böyleyken de bir elektronik cihazın yavaş çalışması, çabuk ısınması ve gürültü çıkarması tahammül sınırlarını aşan bir durum. Vestel CMI 8710 A+++ Çamaşır Makinesi'nin en önemli özelliği son kalite ve sessiz inverter motor ile karşınıza çıkması! Kurutmalı bir model almanıza da gerek yok çünkü bu makine 1000 devir sıkma hızı ile ıslaklığın büyük bir kısmını gideriyor. 8 kilogram yıkama kapasitesine sahip model sayesinde tek yıkamada kirli sepetinizin büyük bir kısmını temizleyebilirsiniz. Tüm işlemleri LCD tipi dokunmatik kontrol ekranından yaptığınız model ile fütüristik bir deneyim yaşamak da cabası! Çamaşır makineleri bozulduğunda ya da bir şekilde zarar gördüğünde adeta hayatlarımız kararıyor fakat üst düzey kaliteye sahip Vestel CMI 8710 A+++ Çamaşır Makinesi ile bunları da dert etmenize gerek yok. Çünkü modelin kireç zırhlı rezistans ve inci kazan gibi harika özellikleri var.

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Abartmıyoruz, bu çamaşır makinesinden daha fonksiyonelini görmediniz!

Çok fonksiyonlu bir çamaşır makinesi tavsiye etmek istenince akıllara ilk olarak bu model geliyor! Fonksiyonelliğiyle öne çıkan Siemens WG52A2X0TR 1200 Devir 10 Kg Çamaşır Makinesi'ne mutlaka göz atın. Tam 10 kilogram kapasiteye sahip modele dilediğiniz her şeyi sığdırabilirsiniz. Modelin yıkama programlarının haricindeki leke çıkarma opsiyonu, 4 inatçı lekeye karşı etkili bir performans sunuyor. Siz kontrol panelinden lekenin türünü seçebilir ve arkanıza yaslanabilirsiniz, geriye kalan her şeyi makine hallediyor! Makinenin en önemli özelliği ise çamaşırlarınızın ilk günkü canlılığını koruyacak şekilde tasarlanması. Modelin 10 yıl garantili IQdrive motoru ile makinenize karşı uzun ömürlü bir güven yaşayın. Ses sınıfından da A notu alan modeli inanılmaz sessiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Son derece fonksiyonel olan üründe devir sayısını kontrol edebilir, tambur temizliği yapabilir ve kırışıklık önleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Köpük tarama özelliğiyle de fark yaratan, teknoloji harikası makinenin tüm detaylarını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Hızı ile fark atıyor.

Çamaşır yıkamak için çok vaktiniz yoksa fakat temiz ve hızlı bir sonuç elde etmek istiyorsanız şimdiki ürün tam size göre. Arçelik 7103 Dy A+++ 1000 Devir 7 Kg Çamaşır Makinesi, hızı ve kalitesiyle fark yaratan harika bir seçenek. Yıkama esnasında geçen süreyi takip edebileceğiniz ekranı, sessiz çalışması ve şık tasarımıyla son derece ikonik olan ürünü çok seveceksiniz. Makinenin en işe yarayan özelliklerinden güvenli yıkama modu sayesinde kıyafetleriniz ilk günkü canlılığında kalıyor. 7 kilogram yıkama kapasitesine sahip çamaşır makinesinde toplu yıkama yapabilir ve tekrar tekrar çamaşır yıkama zahmetinden kurtulabilirsiniz. A+++ enerji sınıfından sizi selamlayan ürün, tüketim çılgınlığının parçası olmadan maksimum tasarruf sağlamanıza da yardımcı oluyor. En zor lekeleri bir çırpıda yok edebilen makine, farklı özelliklerdeki programlarıyla da işlerinizi kolaylaştırıyor.

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Yeni evinize son model eşyalar alacaksanız ya da evinizdeki eşyaları değiştirmek istiyorsanız sıkı durun! Bosch WGA252X0TR 1200 Devir 10 kg Çamaşır Makinesi, tam da son teknoloji modellerin peşinde olanlara göre. Yenilikçi suda bekletme fonksiyonu ile karşınıza çıkan makine, aklınıza gelebilecek tüm lekeleri çıkarmada usta. Hassas kumaşlar dahil tam 16 farklı lekeyi anında algılayıp hepsine son veren model, 10 kilogram yıkama kapasitesiyle de akıllara durgunluk veriyor. 10 yıl garantili, yüksek enerji verimliliğine sahip uzun ömürlü motoru sayesinde makinenizi güven içinde kullanabilirsiniz.

Hız konusunda da rakiplerini geride bırakan model, SpeedPerfect programı ile %65'e kadar daha kısa sürede maksimum temizlik sağlıyor. Makinenin en karakteristik özelliği olan VarioDrum teknolojisi ile tüm kıyafetleriniz ne kadar yıkanırsa yıkansın esneme, kırışma ve yıpranma gibi sorunlara maruz kalmıyor. Reload opsiyonu bulunan modele yıkamayı başlattıktan sonra unuttuğunuz çamaşırları atabilirsiniz. Diğer çamaşır makinelerinde nadir rastlanan AllergyPlus & Baby, Tambur temizlik, Gömlek/Bluz, Sıkma-Boşaltma, Mix, Durulama, Yorgan, Süper-Kısa 15'/30' gibi özel programları ile karşınıza çıkan model, her türlü kıyafetiniz ile özel olarak ilgileniyor.

Şık ve son teknolojiye sahip bu çamaşır makinesine buradan ulaşabilirsiniz.

Çamaşır makinesinin de karizmatiği oluyormuş!

Ev dekorasyonunda koyu renkleri tercih edenler bu modele bayılacak! Beko Cm 10120 A Çamaşır Makinesi, antrasit rengi ve sade tasarımıyla çok karizmatik bir ürün. Mutfağa ya da banyonuza konumlandırabileceğiniz çamaşır makinesi, özellikle de koyu renkli iç dizayna sahip evlere çok yakışacak. Sadece görünümüyle değil, tasarımıyla da kalbinizi çalacak modelin en dikkat çeken fonksiyonu 15 farklı program sayısıyla karşınıza çıkması. Eko, Sentetik, Hızlı, Karma, Yünlü, Hassas, Sıkma Pompa, Durulama, Koyu Renkliler/Kot, Perde, Leke programı ve Bebek gibi programlara sahip makineyi dilediğinizce kullanabilirsiniz. Piyasadaki birçok makinede bulunmayan bebek programına sahip çamaşır makinesi, ekstra hassasiyet gösterdiğiniz bebeğinizin tüm giysilerini tertemiz yapar. Tüm programlar çamaşırlarınızın üzerinde en ufak bir deterjan kalıntısı bırakmadığından, kıyafetlerinizi kimyasala temas etmeden güvenle giyebilirsiniz. 1200 devir sıkma hızına sahip model, giysilerinizin yıkanma işlemi bittiğinde kuruya yakın bir şekilde makineden çıkmasını sağlıyor.

10 kg kapasitesi ile kalabalık aile evlerinde tüm işleri hızlandıran makineyi tam doldurarak çalıştırdığınızda hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz. Modelin sağ ve sol yanlarındaki şık gözüken ve ürüne endüstriyel bir hava katan motif sayesinde çamaşır makinenizi bir dolabın içine hapsetmek zorunda değilsiniz. Silent Tech teknolojisiyle de fark yaratan model gürültülü çalışmadığı gibi sıkma yaparken dahi titreyerek rahatsızlık vermez. Dijital göstergesi, elektronik program takip göstergesi ve kalan zaman göstergesiyle de fark yaratıyor. Üstelik makinenin zaman programlama özelliği de var! Tüm ev işlerini planlı bir şekilde yapmak istiyorsanız, zaman programlamasını kullanabilirsiniz. 0-19 saat arası dilediğiniz bir süreye programladığınız modeli, yıkama işleminin ne zaman başlayıp bitireceğini bilerek kullanabilir ve başı sonu belli bir temizlik yapabilirsiniz. Su kesik ikazı ve çocuk kilidiyle de sizi uyaran çamaşır makinesini güvenle kullanabilirsiniz.

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