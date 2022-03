Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Her hafta izleyicileri ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik'in giydiği tüm kıyafetleri kusursuz taşıdığını görüyoruz. Üstelik kullandığı parçalar da oldukça sade ve günlük. Bununla birlikte Nalan adeta bir prenses gibi görünmeyi başarıyor. Nalan İpekoğlu tarzında günlük hayatınızda sıkça kullanabileceğiniz minimal parçalardan oluşan kombinlere siz de göz atmak ister misiniz? Öyleyse şöyle buyurun!

1. Pastel renklerin şıklığı: DeFacto Yumuşak Dokulu Triko Kazak

Triko kazaklar her dönemin hiç değişmeyen modası. Nalan'ın günlük kombinlerinde de bolca gördüğümüz triko kazaklar, kurtarıcı parçalardan biri. İster kumaş pantolonla klasik ister mom jean ile daha sportif bir görünüm yakalayabileceğiniz triko kazak aynı zamanda Burcu Biricik'in dizide sıkça tercih ettiği pastel renklerden oluşuyor. Soğuk havalarda sizi sıcacık tutan %100 poliamid malzemeden üretilen kazak, konforundan ödün vermek istemeyenler için oldukça ideal. Kombinlerinizde Nalan esintisi yaratmak için gardırobunuzda mutlaka bu DeFacto Triko Kazak olmalı.

2. Kış sezonunun vazgeçilmez parçalarından: Ellobutik Yüksek Bel Palazzo Pantolon

Nalan şıklığı kumaş pantolonsuz olur mu hiç? Bol ve dökümlü palazzo pantolonlar sonbahar ve kış kombinlerinde şıklığı ve rahatlığı bir araya getiriyor. Camdaki Kız'ın Nalan'ı da tercihini genellikle modern ve sportif duruşun birleştiği bu palazzo pantolonlardan yana kullanıyor. Farklı renkleri ve modelleriyle her ortama ve her tarza uyum sağlayan pantolonları hem triko balıkçı kazaklarla hem şık beyaz gömleklerle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz. Özellikle kış sezonunun trend renklerinden biri olan kahverengiyle Nalan stilinde modern bir görünüm elde edebilir, kombinlerinizin havasını değiştirebilirsiniz.

3. Kombinlerin tamamlayıcısı: Sense Şal Yaka Reglan Kol Kaban

Nalan'ın kombinlerinde kabanların ayrı bir yeri olduğunu fark etmemek mümkün değil. Genellikle düz renklerde tercih ettiği kabanları, sade parçalarla bir araya getirerek basit dokunuşlarla nasıl göz alıcı olunacağını bizlere gösteriyor. Sezonun öne çıkan renklerinden biri olan kiremit rengi kaban da kolay şıklığın anahtarlarından biri. Simsiyah kombinlerinizi kiremit rengi bu kaban ile patlatabilir, şıklığınıza şıklık katabilirsiniz. Daha renkli ve hareketli bir tarz yaratmak isterseniz Nalan'ın stilinden ilham aldığımız ekose eteklerle eğlenceli bir kombin oluşturabilirsiniz. Böylece farklı renkleri günlük kombinlerinizde kullanarak moda anlayışınıza yenilik katabilirsiniz.

4. Zarifliğine hayran kalacağınız Trendyolmilla Dik Yaka Elbise

Kullandığı tüm renklerin asaletini ayrı ayrı gözler önüne seren Burcu Biricik; kombinlerinde kırmızının neredeyse her tonunu kullanıyor. Nalan'ın dolabını da süsleyen ve içinde adeta prensesler gibi hissedeceğiniz uzun elbiseler zahmetsiz şıklığın en önemli parçalarından. Hem gündüz hem gece kombinleri için bu parça oldukça ideal. Nalan'ın stilinde sıklıkla gördüğümüz abartısız elbiseler ile siz de dikkatleri üzerinizde toplayabilirsiniz. Trendyolmilla Dik Yaka Elbise'yi ister özel bir akşam yemeğinde ister bir davette kolayca kullanabilirsiniz. Hangi ayakkabıyı giyeceğiniz konusunda bir karar veremediyseniz stiletto veya ince bantlı bir topuklu ayakkabıyla kombininize zarif bir dokunuş yapabilirsiniz.

5. Kapitone ceketler her dolabın gözdesi: Napapijri Adiak Wom Kadın Ceket

"Spor parçalarla da Nalan tarzını yakalayamaz mıyım?" diye düşünenlerin çok seveceği alternatif bir ceket önerisiyle karşınızdayız. Kış aylarının popüler dış giyim ürünlerinden biri kapitone ceketler, hemen hemen herkesin dolabında çoktan kendine yer edinmeyi başardı. Burcu Biricik ise uzun botları, skinny pantolonu ve yeşil kapitone ceketiyle moda dünyasının son trendlerini kombinlerine en iyi şekilde uyarlıyor. Napapijri Adiak Wom Kapitone Ceket ile sokak stilini siz de kombinlerinize taşıyabilir, spor-şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bu ürün size konforu ve estetiği bir arada sunacak.

6. Kombinlerinizde ekoseye yer verin: Assos Otantik Siyah Kareli Blazer Ceket Etek Takım

Kaban, ceket, gömlek, pantolon... Hiç kuşkusuz, ekose desen yer aldığı her parçayı zarif gösteriyor. Nalan da ekose desenli ceketleriyle kombinlerinde farklı dokunuşlar yapmayı seviyor. Assos Otantik Ekose Desenli Blazer Takım ise Nalan stiline ulaşmak için ideal bir parça. Ürün, klasik tarzından uzaklaşmak istemeyenlerin sonbahar ve kış sezonunda rahatlıkla tercih edebileceği havalı takımların başında geliyor. Takımı modern çizgisinden biraz daha çıkarmak isteyenler için beyaz bir spor ayakkabı yeterli. Siz de uğraşılmamış, feminen bir görünüme bu joker parçalarla kolayca ulaşabilirsiniz. Tabii takımın rahatlığını da belirtmeden geçmeyelim.

7. Klasik ya da sportif kombinlerinizi Cross Body Çapraz Deri Çantayla taçlandırın

Küçük veya büyük, çantasız bir kombin düşünmek mümkün mü? Tabii ki hayır. Özellikle çantasına hiçbir şey sığdıramayan çanta düşkünleri için oldukça kullanışlı uygun fiyatlı bir önerimiz var. Üstelik Nalan'ın tarzına çok yakın! Ünlü oyuncu, her kombini için ayrı renk ve modellerde çanta takmayı tercih ediyor. E tabi, prenses olmak o kadar kolay değil. Cross Body Çapraz Deri Çanta, kapitone deseni ve gold detaylarının yarattığı vintage ve sofistike görünüm ile dikkat çekiyor. Tarzınız ne olursa olsun bu deri çantanın her kombininizle uyum sağlayacağına emin olabilirsiniz. Ayrıca ürün arkadaşlarınızı sevindirebileceğiniz müthiş bir hediye alternatifi de olabilir.

8. Kadınsı bir görünüm için Mio Gusto Lidya Siyah Çizme

Bu çizmeye aşık olmak serbest! Camdaki Kız'ın Nalan'ı da siyah uzun topuklu çizmelerle klasik ve kendine has görünümünü destekleyen harika stile imza atıyor. Elbiselerden eteklere, kabanlardan ceketlere... Her detayıyla değişen moda trendlerine her geçen gün bir yenisi eklense de bu topuklu çizmeler tüm sezon trendlerinde yerini korumayı başarıyor. En zamansız parçalardan biri olan Mio Gusto Lidya Siyah Çizme; kısa topukları ile günlük kullanım için uygun. Ürün, şık tasarımı ile de dikkat çekiyor. Çizmeleri etek ve elbiselerinizle kullanabileceğiniz gibi skinny jeanler ile birlikte tercih ederek daha sportif bir tarz da yaratmanız mümkün.

9. Gümüşün ve incinin göz alıcılığı: Epoch World Gümüş Küpe Seti

Aksesuarlar her zaman kombini bir adım öne çıkaran ve yüzlerce olsa dahi yetmeyen vazgeçilmez parçalar arasında. Sıradaki önerimiz ise Nalan'ın sade ve iddialı kombinlerine yakışır bir küpe seti. Bu küpe seti Nalan'ın İngiliz prenseslerini andıran stiline ulaşmanız için oldukça iyi bir seçim. Nalan'ın sade ve minimal kombinlerine çok yakışacak bu ışıltılı küpeler zarifliğinize zariflik katacak. Dizide kalabalık duran ve göz yoran aksesuarlardan kaçınan Burcu Biricik, çoğunlukla inci detaylı küpeleriyle kombinlerini zenginleştiriyor. Siz de incinin ve pırlantanın şıklığından vazgeçemiyorsanız mutlaka bu küpe setine koleksiyonunuzda yer vermelisiniz.

10. Beyaz gömlekler de Nalan'ın kurtarıcısı: Koton Uzun Kollu Gömlek

Birbirinden farklı kesimleriyle elinizi attığınız her yerde bulabileceğiniz beyaz gömleklerle Nalan stilini tamamlıyoruz. Salaş veya dar kesimde birçok çeşidi olan bu gömlekleri kombinlemesi de oldukça basit. Dilediğiniz renklerdeki pantolonlarla rahatlıkla uyum sağlayan beyaz gömlekleri her ortamda kullanbilirsiniz. Üstüne bir blazer ceket tercih ederek kombininizi ofis stiline uyarlayabilir, beyaz gömlekleri jeanlerle kullanarak günlük kombinlerinize de dahil edebilirsiniz. Soğuk havalardaysa tıpkı Nalan gibi şıklığınızı ortaya çıkaracak, siyah, bisiklet yaka bir kazak ile hoş bir görünüm sağlayabilirsiniz.