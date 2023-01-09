Camdan baktığı esnada otomobilinin çalındığını fark etti! Hırsızı durdurmak için öyle bir şey yaptı ki akıllara 'Uçan Adanalı'yı getirdi

Yeni yılın ilk ayının en ilginç olaylarından biri Bursa'da yaşandı. Akıllara "Balkondan atlayan uçan Adanalı'yı getiren o olay, saat 03.40 sıralarında tam olarak merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece uyku tutmayan otomobil sahibi, camdan baktığı esnada aracını çalmaya çalışan şüpheli bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine akıllara "Balkondan atlayan uçan Adanalı'yı getiren söz konusu olay yaşandı.

OTOMOBİLİ ÇALINMASIN DİYE EVİNİN CAMINDAN ATLADI!

İHA'nın haberine göre, şüpheli şahıs otomobili düz kontak yaparak çalıştırdığı esnada otomobil sahibi 1. kattaki evinin camından atlayarak aracın kapısını açıp hırsızı yakaladı. Hırsızla bir süre mücadele eden otomobil sahibinin yardımına ise sesleri duyan komşuları yetişti. Komşuları gelene kadar şüpheli şahıs kaçarak izini kaybettirdi. Otomobil yaşananlar sırasında bir eve vurarak zor durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi şüpheli şahsı bölgede araştırdı ancak bulamadı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KOMŞUMUZUN HIRSIZI FARK ETMESİYLE BİRLİKTE BİRİNCİ KATTAN ATLAYARAK HIRSIZI YAKALADIĞINI ÖĞRENDİM"

Görgü tanığı Furkan Hüyük ise o anları anlattı, "Sabaha karşı 04.00'e doğru evde uyuyordum. Sokaktan gelen seslere uyandım. Cama çıkarak baktığımda karşı komşumuzun biriyle kavga ettiğini gördüm. Sesleri duyarak uyanan diğer komşularımızla birlikte komşumuzun yardımına gittik ancak biz gidene kadar hırsız kaçıp izini kaybettirmişti bile. Daha sonra öğrendim ki komşumuzun aracını çalmaya çalıştığını ve komşumuzun hırsızı fark etmesiyle birlikte birinci kattan atlayarak hırsızı yakaladığını öğrendim" dedi.

Öte yandan söz konusu olay Adana’da 15 Eylül 2013’te yaşanan "Balkondan atlayan uçan Adanalı" akla getirdi.

BALKONDAN ATLAYAN 'UÇAN ADANALI' OLAYI

Adana’da ara sokaktan bisikletiyle ana yola çıkan 7 yaşındaki çocuğa çarpıp yaralayan minibüs şoförüne mahalleli meydan dayağı atmıştı.

Bir genç ise kavga etmek için 2’nci kattaki evinin balkonundan atlamıştı.

Balkondan kavgaya atlayan adam, sosyal medyada 'uçan Adanalı' olarak anılmıştı.





