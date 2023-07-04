Cami önünde av tüfeği ile dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Kuruçeşme Merkez Camii önünde 2 Temmuz'da meydana gelen olayda, Y.Ç. ile A.Ü. arasında kahvehanede çıkan tartışma dışarıya taştı. A.Ü. evinden aldığı av tüfeğiyle, Y.Ç.’yi cami önünde bacağından vurarak yaraladı. A.Ü. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, Y.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

Cami önündeki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, A.Ü.’nün av tüfeğiyle cami önüne bulunan Y.Ç.'yi tehdit ettiği, bir kişinin ise A.Ü.'yü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Aynı zamanda görüntülerde, yaralı halde yere yatan Y.Ç.'nin etrafına vatandaşların toplandığı ve ambulansın geldiği anlar yer aldı.

İHA

