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  4. Cami önünde av tüfeği ile dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Cami önünde av tüfeği ile dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

04.07.2023 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. A.Ü., kahvede tartıştığı Y.Ç.'ye cami önünde av tüfeğiyle saldırdı. A.Ü., Y.Ç.'yi bacağından vurarak yaraladı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Ortaya çıkan yeni görüntülerde şüphelinin av tüfeğini doğrulttuğu kişiye bağırdığı anlar yer aldı. İşte detaylar...

Cami önünde av tüfeği ile dehşeti yaşattı! O anlar kamerada

Kazım Özalp Caddesi'nde bulunan Kuruçeşme Merkez Camii önünde 2 Temmuz'da meydana gelen olayda, Y.Ç. ile A.Ü. arasında kahvehanede çıkan tartışma dışarıya taştı. A.Ü. evinden aldığı av tüfeğiyle, Y.Ç.’yi cami önünde bacağından vurarak yaraladı. A.Ü. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, Y.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

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Cami önündeki dehşet anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, A.Ü.’nün av tüfeğiyle cami önüne bulunan Y.Ç.'yi tehdit ettiği, bir kişinin ise A.Ü.'yü sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

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Aynı zamanda görüntülerde, yaralı halde yere yatan Y.Ç.'nin etrafına vatandaşların toplandığı ve ambulansın geldiği anlar yer aldı.

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İHA

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Kocaeli silahlı saldırı av tüfeği

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