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Camiden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 17:00 | Son Güncelleme

Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptığı güvenlik kameraları tarafından tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana gelen hırsızlığa ilişkin soruşturma başlattı.

Caminin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan kişinin H.G. olduğunu tespit etti.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının çok sayıda suçtan dosyasının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise zanlının camiye girişi ve odalarda bulunan dolapları karıştırması yer alıyor.

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