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Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

DÜNYA HABERLERİ  | 04.04.2019 09:26 | Son Güncelleme

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerinde 50 kişiyi katleden, 50 kişiyi yaralayan terörist Brenton Tarrant’ın 50 ayrı cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacağı açıklandı.

Camilere saldıran terörist 50 ayrı cinayetten yargılanacak

Yeni Zelanda Polisinden yapılan yazılı açıklamada, 5 Nisan Cuma günü Christchurch Yüksek Mahkemesinde düzenlenmesi beklenen duruşmada terör saldırasından tutuklanan şahsın, 50 cinayet ve 39 cinayet girişimi için ayrı ayrı suçlanacağı ifade edildi.

Ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesi’ndeki tek kişilik hücresinde tutulan terörist Brenton Tarrant’ın, yarınki duruşmaya kamera bağlantısıyla katılması bekleniyor.

Christchurch Yüksek Mahkemesinde kısa sürmesi beklenen duruşmada herhangi bir savunma veya karar alınmayacak, daha önce avukat istemediğini açıklayan teröriste avukat isteyip istemediğinin sorulması ve varsa idari prosedürlerin görüşülmesi gündeme gelecek.

Öte yandan, duruşma sırasında medya mensupları salona girebilecek ancak ses, görüntü ve fotoğraf çekilmesi yönünde 12 medya kuruluşunun başvurusu mahkeme hakimi tarafından reddedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

(AA)

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Yeni Zelanda cami saldırısı cami katliamı

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