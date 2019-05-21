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Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:28 | Son Güncelleme

DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı (2)

DOĞA KORUMA MİLLİ PARKLAR EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iguanayı Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, "Rehabilitasyon merkezine götürerek tedavi ettireceğiz ve genel müdürlükle görüşmelerin ardından karar vereceğiz. Belki de hayvanat bahçesine gidecek" dedi.
Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Caner Polat ise "Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik. Tabi iguana ile her gün karşılaşılmıyor. Ülkemizde yetişen bir hayvan türü değil. O yüzden hepimiz şaşırdık" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı (2)Caminin deposundan 82 santim uzunluğunda iguana çıktı (2)

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