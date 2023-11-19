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    4. Camları uzun süre temiz tutmanın sırrı! Bu karışım camda tek bir leke bırakmıyor

    Camları uzun süre temiz tutmanın sırrı! Bu karışım camda tek bir leke bırakmıyor

    19.11.2023 12:49 | Son Güncelleme:
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    Evin camlarını temiz tutmak, genellikle zaman alan ve zorlu bir iş gibi gelebilir. Bu etkili temizlik karışımı sayesinde camlarda tek bir leke kalmıyor. Bu karışım, cam temizliği için oldukça etkili olmakla beraber uygulaması da oldukça kolay. Üstelik camlarınız uzun süre temiz kalıyor. İşte temizlik ustalarının sır gibi sakladığı cam silme karışımının tarifi...

    Camların temizliği, evin genel görünümünde büyük bir fark yaratır. Tek bir leke bırakmayan etkili bir temizlik karışımıyla, camları temiz tutmak artık daha kolay. Bu karışımı bir sprey şişesine koyun, camlara püskürtün ve temiz bir bez ile silin. Bu sayede camlarınızın parlaması ve leke bırakmaması sağlanabilir. İşte camları tertemiz yapan temizlik tüyosu...

    CAMDA TEK BİR LEKE BIRAKMAYAN KARIŞIM TARİFİ

    cam temizliği

    MALZEMELER:

    • Yarım çay bardağı bulaşık makinesi parlatıcısı
    • Çeyrek çay bardağı yumuşatıcı
    • Çeyrek çay bardağı sıvı bulaşık deterjanı
    • Yarım çay bardağı beyaz sirke

    temizlik karışım2

    UYGULANIŞI:
    Karışımı iyice özdeşleşmesi için çırpma teli ile güzelce karıştırın.

    Daha sonra üzerine sıcak su ekleyip karıştırın. Ardından suyu biraz ılıması için biraz bekletin.

    Pencere temizliği yaparken, ilk olarak pencerelerin önünde bulunan toz ve kirleri temizleyin.

    Sonrasında Mikrofiber bez ile kirli olan camlarınıza bu karışımdan sürün. Kaba kiri aldıktan sonra yaklaşık 20 - 30 saniye arasında beklettiğiniz bu karışımı kuru cam bezi ile silin.

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    beyaz sirke yumuşatıcı
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