HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu: Ortaya güzel görüntüler çıktı

Çamlıca Cami, Galata Kulesi ve hilal aynı karede buluştu: Ortaya güzel görüntüler çıktı

21.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da eşine az rastlanır bir ay manzarası kaydedildi. Aynı karede buluşan Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilalin manzarası sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Ayın en güzel halini çekmeye çalışan bir çok fotoğrafçı zaman zaman astrolojik verilerden yardım alıyor kimi zamanda farklı programlar kullanıyor. İzmir’de yaşayan ve daha önce farklı konular ve hikayeler ile ay fotoğrafları çeken fotoğraf sanatçısı İsa Turan; Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve hilali aynı karede görüntüledi. Turan, fotoğrafı çekebilmek için yaklaşık 3 ay boyunca ayın hareketlerini nereden doğup nereden battığından hava durumu verilerine kadar birçok farklı durumu inceledi ve sonunda ayı çekebilmek için birçok farklı konum buldu. Turan, en doğru konumu bulduğu gün ise hava bulutlu olmasına rağmen ayın doğumunu timelpyse tekniği ile fotoğrafladı. Daha sonra ayın doğumunu video haline getirip ortaya kartpostallık karelerin oluşmasını sağladı. Turan’ın çektiği görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıKahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."
Dünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayıDünyanın konuştuğu operasyonda 51. madde detayı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ay (Dünya'nın uydusu)

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü oyuncuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

Meteoroloji uyardı! Dikkat! Fena geliyor, bir ilde okullar bile tatil edildi…

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

İstiklal Caddesi'ndeki video infial yaratmıştı! Ekipler harekete geçti, kaldığı otelde yakalandı

Katil zanlısı genç kız: Ayağı takıldı, üzerine düştü

Katil zanlısı genç kız: Ayağı takıldı, üzerine düştü

İlginizi Çekebilir

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

En sevdiğiniz yiyecek aslında sizi bitiriyor

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Canan Karatay çileden çıktı! 'Cinayet sebebi, çok tehlikeli'

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.