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  4. Cammu Keşmir'de belirlenemeyen hastalık sebebiyle 10 çocuk öldü

Cammu Keşmir'de belirlenemeyen hastalık sebebiyle 10 çocuk öldü

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.01.2020 19:09 | Son Güncelleme

Cammu Keşmir'de belirlenemeyen hastalık sebebiyle 10 çocuk öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yetkililer, kaynağı henüz belirlenemeyen bir hastalık sebebiyle son iki hafta içerisinde en az 10 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 6 çocuğun durumunun ciddi olduğunu bildirdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Ramnagar kasabasında bazı çocukların ateş, kusma ve idrar azalmasına yönelik şikayetleri oldu.

Sağlık yetkilileri, benzer şikayetleri bulunan en az 10 çocuğun geçen iki hafta içerisinde yaşamını yitirdiğini ve dört yaş altındaki 6 çocuğun durumunun kritik olduğunu belirtti.

Olayın ardından bölgeye giden sağlık ekipleri, araştırmaların devam ettiğini, hastalığın sebebini bulmaya çalıştıklarını kaydetti.

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Cammu Keşmir Hindistan Keşmir

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