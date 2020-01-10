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  4. Cammu Keşmir'de gözaltına alınanlar sessiz olmaları karşılığında serbest bırakıldı

Cammu Keşmir'de gözaltına alınanlar sessiz olmaları karşılığında serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Gözaltına alınanlardan eski milletvekili Harsh Dev Singh: - "Bu tür baskı taktiklerinden ortaya çıkan siyasetin kaderini hayal edebilirsiniz" - Avukat Altaf Ahmad, bir kişiden herhangi bir yorum yapmamasını istemenin, anayasanın herkesin ifade özgürlüğünü garanti eden 19'uncu maddesini ihlal ettiğini belirtti

SRİNAGAR (AA) - Hint hükümeti tarafından 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de bölgedeki çeşitli kısıtlamaları protesto ederek gözaltına alınanların herhangi bir siyasi etkinliğe katılmama şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Yeni Delhi yönetiminin ağustos ayının başında aldığı kararı ve bölgedeki uygulamalarını protesto ederek gözaltına alınan onlarca aktivist kısa bir süre önce serbest bırakıldı.

Aktivistlerin, politikadan kaçınmak veya bu tür konulardaki sessizliklerini korumak şartıyla serbest bırakıldıkları belirtildi.

Cammu Keşmirli emekli akademisyen ve sosyal aktivist Müslüman Jan, bölgedeki siyasetçilerin ağustos ayından bu yana tutuklu bulunmasını protesto ettiği için Srinagar'da gözaltına alındı.

Birkaç gün sonra serbest bırakılan Jan, herhangi bir siyasi etkinliğe katılmayacağına dair sözleşme imzaladıktan sonra özgürlüğünü kazanabildi.

Gözaltına alınanlardan eski milletvekili Harsh Dev Singh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet politikalarına karşı konuşmayacağına dair söz verdikten sonra serbest bırakıldığını ifade etti.

Singh, karşıtlığın olmadığı bir yerde demokrasi olamayacağını kaydederek, "Bu tür baskı taktiklerinden ortaya çıkan siyasetin kaderini hayal edebilirsiniz." dedi.

Avukat Altaf Ahmad, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bir kişiden herhangi bir yorum yapmamasını istemenin, anayasanın herkesin ifade özgürlüğünü garanti eden 19'uncu maddesini ihlal ettiğini söyledi.

İktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) Genel Sekreteri Aşok Kaul, tutuklanan politikacılara yönelik yazılı taahhüt uygulamasını savunduğunu belirterek, siyasetçilerden "yasa dışı" faaliyetlerde bulunmalarını önlemek için taahhütler imzalamaları istendiğini dile getirmişti.

Politikacıların Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına karşı kışkırtıcı ifadeler kullanmaktan kaçınmaları gerektiğini kaydeden Kaul, "Hindistan'da böyle şeylere izin verilmeyecek." demişti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış; sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

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