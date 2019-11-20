Cammu Keşmir'de kısıtlamalar sürüyor

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, 5 Ağustos'ta özel statüsü kaldırılan ve ikiye bölünen Cammu Keşmir'de, siyasetçilerin tutukluluk halinin sürdüğünü, internet ve sosyal medyadaki kısıtlamaların da devam ettiğini bildirdi. Hint yerel basınındaki haberlere göre, İçişleri Bakanı Şah, federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), Cammu Keşmir'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Güvenlik nedeniyle bölgedeki siyasetçilerin tutukluluğunun devam ettiğini belirten Şah, internet ve sosyal medyaya yönelik kısıtlamaların da sürdüğünü ifade etti. Şah, internet kısıtlamalarının uygun zamanda kaldırılacağını iddia ederek, "Komşu ülkenin (Pakistan) Keşmir'de faaliyetleri var. Bu sebeple yerel otorite uygun gördüğü zamanda güvenliği de göz önünde bulundurarak internet yayınını yeniden başlatacak." diye konuştu. - "Polis ateşi sebebiyle kimse ölmedi" iddiası Şah, ağustostan bu yana güvenlik güçlerinden kaynaklanan sebeplerle kimsenin ölmediğini ileri sürerek, "Polis ateşi sebebiyle kimse ölmediği için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Yaygın inancın aksine Cammu Keşmir'de hayatın normal akışında seyrettiği ve sokağa çıkma yasağı olmadığını iddia eden Şah, bu kapsamda güvenlik güçlerine yönelik taş atma olaylarının azaldığını kaydetti. Şah, tüm gazete ve televizyonların Cammu Keşmir'de haber yapabildiğini söyleyerek, "Medya İngilizce ve Urducada düzenli olarak çalışıyor. Bankacılık sektörü de sorunsuz. Mağazaların çoğu sabahları açık, öğle saatlerinde kapalı ve akşamları yeniden açılıyor." diye konuştu. - Muhalefetten hükümete eleştiri Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi'nin önde gelen isimlerinden ve Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Gulam Nabi Azad ise kısıtlamalar nedeniyle hükümeti eleştirdi. Azad, 100 günü aşkın süredir devam eden kısıtlamaların dünyanın başka bir yerinde görülmediğini vurgulayarak, hükümetin bölgeye yönelik politikalarına tepki gösterdi. - Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.