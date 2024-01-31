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Can Atalay kararı hakkında CHP'den dikkat çeken iddia! "Bağlayıcılığı yok"

31.01.2024 14:56 | Son Güncelleme:
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TBMM'de Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası CHP'den itiraz geldi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kararın bağlayıcılığının olmadığını iddia etti.

Can Atalay kararı hakkında CHP'den dikkat çeken iddia! "Bağlayıcılığı yok"

Siyasetin gündemine damgasını vuran Can Atalay kararı TBMM'nin bugün de gündeminde. Dünkü oturum sırasında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının okunduğu sırada gergin anlar yaşanmıştı.

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"SESİNİ KİMSE DUYMADI, KARAR BAĞLAYICI DEĞİL"

Bugün CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Meclis'te konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek şunları kaydetti:

"Katibe Yargıtay kararını verdi ve okumasını istedi. Bu sözleri duyan oldu mu? O gürültü arasında katip üyenin okuduğu Yargıtay kararı duyulmadı. Dolayısıyla kararın hukuki bir bağlayıcılığı yoktur. Biz bugünkü Meclis oturumunda konuya ilişkin usulü itirazı sunacağız. Bu çerçevede bunun bir usul tartışmasına sahne olmasını talep edeceğiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Günaydın Can Atalay
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