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  4. 'Can Dalton'dan telefon aldı, silahlar patladı! İstanbul'da gece yarısı dehşeti kameraya yansıdı

'Can Dalton'dan telefon aldı, silahlar patladı! İstanbul'da gece yarısı dehşeti kameraya yansıdı

08.04.2024 13:32
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İstanbul'da gece yarısı sularında bir işyerine silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıyı ilginç kılan ise işyeri sahibinin aldığı ilginç telefon oldu. Telefonda kendini 'Can Dalton' olarak tanıtan kişinin işyeri sahibine söyledikleri hayrete düşürdü.

'Can Dalton'dan telefon aldı, silahlar patladı! İstanbul'da gece yarısı dehşeti kameraya yansıdı

Esenyurt’ta iş yerine "Can Dalton" saldırısı kameraya da yansıdı. İş yeri sahibi, kendisini arayan kişinin "Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton" dediğini söyledi.

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Olay, gece saat 00.30’da Esenyurt İlçesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosiklet kasklı saldırgan iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırgan iş yerinin içerisini de kontrol etti. Saldırgan olay yerinden uzaklaşırken diğer saldırgan ateş etmeye devam etti. İş yerine 8 mermi isabet ederken, olayda yaralanan olmadı. Saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçtı.

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'CAN DALTON'DAN TELEFON ALDI: "SANA 10 MİLYON CEZA KESTİM"

İhbar üzerine olay yerine gelen polis iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı. İş yeri sahibi Onur Zorlu’nun polise verdiği ilk ifadesinde bir kişinin arayarak "Sana 10 milyon ceza kestim. Ben Can Dalton" dediğini söylediği öğrenildi.

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Polis ekipleri, işyeri sahibi Zorlu’nun da verdiği bilgileri değerlendirerek şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde işyerine ateş edilmeye başlandıktan sonra bir şüphelinin işyerinin önüne geldiği burada etrafı kontrol ettikten sonra koşarak uzaklaştığı daha sonra yeniden işyerine doğru ateş edildiği anlar yer aldı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
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