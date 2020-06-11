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Çanakkale Biga'da 3 inek yıldırım düşmesi sonucu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2020 18:44 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde 3 inek, yıldırım düşmesi sonucu öldü.

Çanakkale Biga'da 3 inek yıldırım düşmesi sonucu öldü

İlçeye bağlı Elmalı köyünde saat 13.30 sıralarında sağanak etkili oldu. Bu sırada 6 büyükbaşını tarlada otlatan Rıdvan ve Emin Karaca'nın 3 ineğine yıldırım isabet etti.

Ölen inekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

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