Çanakkale Biga'da 3 inek yıldırım düşmesi sonucu öldü

İlçeye bağlı Elmalı köyünde saat 13.30 sıralarında sağanak etkili oldu. Bu sırada 6 büyükbaşını tarlada otlatan Rıdvan ve Emin Karaca'nın 3 ineğine yıldırım isabet etti.

Ölen inekler, kepçeyle açılan çukura gömüldü.

