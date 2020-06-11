Çanakkale Biga'da 3 inek yıldırım düşmesi sonucu öldü

\u0130l\u00e7eye ba\u011fl\u0131 Elmal\u0131 k\u00f6y\u00fcnde saat 13.30 s\u0131ralar\u0131nda sa\u011fanak etkili oldu. Bu s\u0131rada 6 b\u00fcy\u00fckba\u015f\u0131n\u0131 tarlada otlatan R\u0131dvan ve Emin Karaca'n\u0131n 3 ine\u011fine y\u0131ld\u0131r\u0131m isabet etti. \n\u00d6len inekler, kep\u00e7eyle a\u00e7\u0131lan \u00e7ukura g\u00f6m\u00fcld\u00fc.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Survivor tarihinde ilk! Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu...Kay\u0131p olarak aran\u0131yordu! Ac\u0131 haber2020 Y\u0131l\u0131n\u0131n En Pop\u00fcler Telefonlar\u0131
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