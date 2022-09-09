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  4. Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Devasa yük gemisi arıza yaptı, ekipler teyakkuza geçti

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Devasa yük gemisi arıza yaptı, ekipler teyakkuza geçti

09.09.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yapan 194 metre boyundaki Panama bayraklı 'Phoenix Dawn' isimli dökme yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yedeklenerek güvenli bölgeye demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda hareketli dakikalar! Devasa yük gemisi arıza yaptı, ekipler teyakkuza geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makineleri arızalanan gemi, römorkör yardımıyla demirletildi.

İspanya'nın Ceuta Limanı'ndan Rusya'nın Tuapse Limanı'na boş olarak giden, 194 metre boyundaki Panama bayraklı "Phoenix Dawn" isimli gemi, Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

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Gemi kaptanının, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "Kurtarma-3" ve "Kurtarma-15" römorkörleri ile "KEGM-9" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

Boğaz geçişi yapacak diğer gemiler de telsizle uyarılarak bilgilendirilirken gemi bulunduğu seperasyon bölgesine demir attı.

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Gemi daha sonra römorkör yardımıyla Şevketiye demir bölgesine götürülüp demirletildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı gemi
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