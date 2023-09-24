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Çanakkale Boğazı’ndan geçerken arıza yaptı!

24.09.2023 01:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı’ndan geçerken dümen arızası yapan 112 metre uzunluğundaki kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Bölgesi'ne götürülerek demirletildi.

Çanakkale Boğazı’ndan geçerken arıza yaptı!

Portekiz’den Gemlik’e giden, 112 metre uzunluğundaki ‘NAVIN EAGLE’ isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında Karanlık Liman mevkiinde dümen arızası yaptı.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı ‘Türkeli’ römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler ise arıza hakkında bilgilendirildi.
Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman Demir Bölgesi'ne götürülerek demirletildi.

(İHA)

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Çanakkale gemi arıza

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