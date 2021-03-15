HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

15.03.2021 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale Boğazı yeniden trafiğe açıldı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından saat 08.45’te Kuzey ve Güney’den girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını bildirmişti. Kalkan sisin ardından Çanakkale Boğazı yeniden çift yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

Öte yandan Çanakkale Boğazı ve adalar hattında gemi ve insan taşımacılığı yapan GESTAŞ A.Ş.’de yoğun sis nedeniyle durdurulan Gelibolu- Lapseki hattındaki seferleri de yeniden başladı.

Kaynak: İHA-DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Uzmanı uyardı! Bu belirti varsa hemen değiştirinUzmanı uyardı! Bu belirti varsa hemen değiştirin
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

Menajerimi Ara dizisinde duygulandıran Rasim Öztekin sahnesi

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

MSB görüntüleri paylaştı! Fırat Kalkanı bölgesine füzeli saldırı

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

MİT dizisi Teşkilat'a damga vuran final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

5 yaşındaki çocuk kreşte öğretmeni tarafından darp edildi

Genç hemşirenin sır ölümü

Genç hemşirenin sır ölümü

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Koronavirüs risk haritasında renkler değişecek mi? İstanbul, Ankara ve İzmir hangi renkte?

Koronavirüs risk haritasında renkler değişecek mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Cumartesi pazar günü hangi illerde sokağa çıkmak yasak?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Ömerli Barajı’na su taşıyan derede korkunç manzara

İstanbul'da korkunç manzara

4 kişinin ölümüne neden olan TIR'ın kaza öncesi trafikte görüntüleri ortaya çıktı

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Sokak ortasında kavgaya tutuştular! Yanındaki kadına böyle saldırdı

Korkutan anlar! Sokak ortasında yaşananları böyle kaydetti

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 20-21 Mart'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.