Çanakkale'de 5 parmaklı patlıcan! Gören şaşıp kalıyor

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyü’nde yetişen 5 parmaklı patlıcan aynı zamanda çocuk elini de andırıyor. Bu patlıcanı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

TÜM KÖYLÜLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Çan ilçesine bağlı Karakadılar köyünde Ramazan Öztürk’ün evinin yanındaki bahçesinde yetişen ve insan elini andıran patlıcan tüm köylülerin ilgisini çekiyor.

'BUGÜNE KADAR GÖRMEDİM'

Yaklaşık 30 yıldır evinin yanında sebze yetiştirdiğini söyleyen Ramazan Öztürk, "Bahçemde patlıcan toplarken dikkatimi çeken bir patlıcan gördüm.

Çocuk eli kadar, fakat 5 tane parmağı var. Çok ilginç geldi bana. Bugüne kadar bu şekilde bir patlıcan görmedim.

Beni şaşkına uğrattı" dedi.

(İHA)

