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Çanakkale'de aile faciası! Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 23:12 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde tartışan baba oğul, 15’er dakika arayla intihar ederek yaşamlarına son verdi.

Çanakkale'de aile faciası! Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti

Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Kemallı köyünde meydana geldi. Baba Naim Çetinkaya (60) ile oğlu Faruk Çetinkaya (25) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

BABA, AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAR ETTİ

Baba Naim Çetinkaya bir süre sonra yanına aldığı av tüfeği ile dışarı çıktı. Evin yakınlarında bulunan hayvanların bakıldığı kışlaya gelen baba Çetinkaya, av tüfeğiyle intihar etti.

OĞLU DA 15 DAKİKA SONRA GÖLET YAKINLARINDA İNTİHAR ETTİ

Yaklaşık 15 dakika sonra olayı duyan oğlu Faruk Çetinkaya da yanına aldığı av tüfeği ile Kemallı Göleti yakınlarına giderek yaşamına son verdi.
Olayı gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşanan iki intihar olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Baba ile oğlun cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. (İHA)

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