Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle G\u00f6k\u00e7eada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den G\u00f6k\u00e7eada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildi\u011fi duyuruldu.\nKaynak: \u0130HA\u0130stanbul'da bu sabah! Trafik fel\u00e7\u201cUluslararas\u0131 Osmanl\u0131\u2019dan Cumhuriyet\u2019e T\u00fcrkiye\u2019de Darbeler Sempozyumu\u201d ba\u015flad\u0131(\u00d6zel haber) MKE Silah Fabrikas\u0131ndaki silah \u00fcretimi 3 y\u0131lda 2.5 kat\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131
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