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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:49 | Son Güncelleme

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale gökçeada feribot seferleri

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