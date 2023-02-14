Çanakkale'de deniz suyu 20 metre çekildi, tekneler karaya oturdu: "Bu sene biraz daha fazla gibi geldi bana"

Türkiye, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan seferberlik halinde yaralarını sarmaya devam ederken, Çanakkale'de denizin çekilmesi dikkat çekti. Gel git olayının net bir şekilde görüldüğü yer ise tatil beldesi Dardanos sahilleri oldu, deniz yaklaşık 20 metre çekildi.

BAZI TEKNELER KIYIYA OTURDU

Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu.

Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı. Vatandaşlar bu mevsimde bölgede gel git olayının yaşandığını ifade etti.

"BU SENE BİRAZ DAHA FAZLA GİBİ"

Dardanos'ta yaşayan çocuklarını ziyarete gelen Süleyman Ünal, "Her sene bu mevsimde oluyormuş. Buradaki bir arkadaş bu mevsimde çekiliyor dedi. Deniz 20 metreyi geçkin çekilmiş. Bu sene biraz daha fazla gibi geldi bana" dedi.

(İHA)

