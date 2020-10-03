Çanakkale'de ender görülen dikenli yılan balığı yakalandı

Çanakkale Boğazı’nda sardalya avlayan ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı. Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı. Sardalya balıkları arasında görülen ve latince adı ‘Ophisurus serpens’ olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, gemicileri hem korkuttu hem de şaşırttı. Dikenli yılan balığının, kendini ısırması da ilginç görüntüler oluşturdu.

'KORKANLAR DA OLDU ŞAŞIRANLAR DA'

Teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi, “Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı" dedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, kendilerine teslim edilen dikenli yılan balığını incelemeye aldıklarını belirterek, şöyle konuştu: