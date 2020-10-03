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Çanakkale'de ender görülen dikenli yılan balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’nda gırgır teknesinin sardalya avı için 50 metre derinliğe bıraktığı ağlardan, denizlerde ender görülen 2 metre 23 santim uzunluğunda dikenli yılan balığı çıktı. Kendisini de ısıran dikenli yılan balığı, incelenmek üzere Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne gönderildi.

Çanakkale'de ender görülen dikenli yılan balığı yakalandı

Çanakkale Boğazı’nda sardalya avlayan ‘Yılmazlar-5’ isimli gırgır teknesi, merkeze bağlı Güzelyalı köyü açıklarında yaklaşık 50 metre derinliğe ağlarını bıraktı. Güverteye toplanan ağların haznesinden kasalarca sardalya balığı çıktı. Sardalya balıkları arasında görülen ve latince adı ‘Ophisurus serpens’ olan 2 metre 23 santim uzunluğundaki dikenli yılan balığı, gemicileri hem korkuttu hem de şaşırttı. Dikenli yılan balığının, kendini ısırması da ilginç görüntüler oluşturdu.

'KORKANLAR DA OLDU ŞAŞIRANLAR DA'

Teknenin kaptanı Halilcan Çiftçi, “Güzelyalı açıklarında yaklaşık 50 metre derinlikte sardalya avı yaparken ağın içinden bu balık çıktı. Bu, yılan balığının farklı, kendini ısıran, saldırgan bir cinsiymiş. Biz de ilk kez görüyoruz ve şaşırdık. 25 kişilik tayfamız var. Herkes fotoğraf çekmek istedi. Ama korkanlar da oldu, şaşıranlar da. Yeni bir tür olduğu için satmak ya da denize atmak yerine incelenmesi için yetkililere haber verdik. Düşündüğümüz gibi de oldu. İncelemeye aldılar balığı" dedi.

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, kendilerine teslim edilen dikenli yılan balığını incelemeye aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"2 metre 23 santim uzunluğunda ve 2 kilo 750 gram ağırlığındaki bu balık, Atlantik Okyanusu kökenli bir tür. Daha sonra Akdeniz’in batısında görülen, oradan da Ege Denizi'ne ve son yıllarda da Kuzey Ege Denizi'ne kadar ulaşmış bir balık. Daha önce Kuzey Ege Denizi'nin belirli bölgelerinden bildirimler oldu. Edremit Körfezi'nde ve Saros Körfezi'nde avlanmıştı. Dünyada ender görülen bir tür. Bize ilk kez Güzelyalı köyü açıklarında, yani Çanakkale Boğazı'ndan bir bildirim geldi. Çanakkale'de yaklaşık 50 metre derinlikte avlandı ancak dünyada 300-400 metre derinliklere kadar inebilen bir balık. Zeminde yaşayan, ender görülen bir tür. Koruma altına alınması gerekiyor. Laboratuvarda incelemeler tamamlandıktan sonra, dikenli yılan balığını Piri Reis Özel Deniz Müzesi'nde sergileyeceğiz."

Kaynak: DHA


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