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  4. Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı

Çanakkale'de okula yalnız giren Emir ağlayarak dışarı çıktı

İLGİNÇ HABERLER  | 21.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, sabah erken saatlerde velileri tarafından okullarına getirildi. Okul yöneticilerinin bahçe kapısında karşıladığı öğrenciler, velileri alınmayınca içeriye yalnız alındı. İlk gün sınıfa anne ve babalarıyla giremeyen öğrencilerinden bazıları ağlayarak dışarı çıktı.

Barbaros Hayrattin Paşa İlkokulu'nda sabahın erken saatlerinden itibaren anasınıfına ve ilkokul birinci sınıfa gidecek öğrenciler, velileri tarafından okula getirildi. Bazı velilerin ve öğrencilerin okul önüne gelinceye kadar maskelerini takmadıkları görüldü. Okul bahçesi kapısına geldiklerinde de maskelerini taktılar. Öğrenci ve velileri okulun bahçe kapısında okul yöneticileri karşıladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda, koronavirüs tedbirleri kapsamında velilerin okul bahçesine dahi alınmayacağı açıklandı. Bu nedenle öğrenciler, bahçe kapısından itibaren öğretmenler tarafından alınarak, sınıflarına götürüldü. Okul girişinde yerdeki paspasa ayakları sildirilen çocuklara, hemen girişte de ellerine dezenfektan sıktırıldı. Minik öğrenciler, alınan tedbirler kapsamında eğitim öğretime başladı.

AĞLAYARAK OKULDAN ÇIKTI

Annesiyle birlikte okula gelen birinci sınıf öğrencisi Emir Gümüş ise sınıfına öğretmeniyle birlikte sakin bir şekilde gitti. Ancak kısa süre sonra okuldan dışarıya çıkıp, ağlayarak koşmaya başlayan Emir Gümüş, bahçenin ortasında yere oturdu. Okul yöneticisi kendisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. Okul önünde bekleyen annesine koşarak sarılan Emir Gümüş, bir süre daha ağlamaya devam etti. Annesi, oğlunu sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca, birlikte evin yolunu tuttular.

Okula gelen kız ve erkek öğrencilerin ise, birbirinden şık maskeleri dikkat çekti.

(DHA)

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