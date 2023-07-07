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  4. Çanakkale’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Çanakkale’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

07.07.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi Gürece köyü yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çanakkale’de orman yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, saat 14.22 sıralarında Gürece köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 15 arazöz, 2 dozer, 7 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İHA

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